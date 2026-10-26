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У тешкој саобраћајној несрећи страдао бициклиста

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26.10.2026 10:36

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Загребачка полиција објавила је детаље тешке саобраћајне несреће која се догодила у недјељу у Новом Загребу, у којој је живот изгубио бициклиста (88).

За изазивање несреће сумњичи се возач Поршеа (78), који ће бити предат притворском надзорнику. Несрећа се догодила у недјељу, 25. октобра, око 14:25 часова у Ватиканском улици. Према резултатима полицијске истраге, 78-годишњак је возио Порше загребачких регистарских ознака, крећући се ка западу, брзином од 70 до 90 километара на сат на дијелу пута гдје је ограничење брзине 40 км/х.

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Доласком до раскрснице са Улицом светог Матеје, у близини стуба јавне расвјете, налетио је на 88-годишњака који је прелазио Ватиканску улицу на бициклу марке Цорратец преко обиљеженог пјешачког прелаза. Сила удара је одбацила бициклисту и његов бицикл ка западу, а он је преминуо на мјесту несреће од задобијених повреда.

Полиција је такође утврдила неправилности у понашању бициклисте. Наиме, 88-годишњак се претходно возио тротоаром на дијелу пута без бициклистичке стазе, умјесто десном ивицом пута. Приликом преласка Ватиканске улице није сишао са бицикла и гурнуо га преко пјешачког прелаза, како је био дужан, нити је обраћао пажњу на удаљеност и брзину возила која су му се приближавала.

Због истраге, саобраћај у Ватиканској улици био је затворен од 14:40 до 18:15 часова, а возила су преусмјерена на обилазне руте.

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Тијело преминулог бициклисте превезено је у Завод за судску медицину и криминалистику у Загребу. Против 78-годишњег возача Поршеа биће поднијета кривична пријава надлежном државном тужилаштву у Великој Горици због сумње да је починио кривично дјело изазивања саобраћајне незгоде, према члану 227. Кривичног закона. Након тога, биће предат притворском надзорнику.

(Вечерњи)

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Тагови :

Хрватска

Саобраћајна несрећа

Загреб

страдао мушкарац

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