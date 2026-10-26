Ове дестинације у Српској све више привлаче туристе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јесен у Републици Српској доноси нове туристичке прилике. Херцеговина, национални паркови, винске дестинације и домаћа гастрономија привлаче посјетиоце.
Јесен доноси нове прилике за путовања и откривање туристичких потенцијала Републике Српске, а у сусрет зимској сезони припремају се и бројне нове понуде.
Република Српска има разноврсну туристичку понуду, од бањских и планинских до сеоских дестинација. Богато културно насљеђе и квалитетна гастрономска понуда такође привлаче туристе.
Током јесени, како домаћи тако и страни туристи посјећују националне паркове, Херцеговину и Семберију, гдје уживају у природним љепотама и локалним садржајима.
"У овом периоду туристи највише истражују Херцеговину, винске дестилерије, културно насљеђе и вјерски туризам. Ту су и манифестације на којима имају прилику да испробају велики број наших вина", рекла је Санела Шимун, сарадница за односе с јавношћу у Туристичкој организацији Републике Српске, за АТВ.
У сусрет зимској сезони очекују се и нове туристичке понуде, док домаћи туризам наставља да се ослања на разноврсност дестинација, културно насљеђе и гастрономију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму