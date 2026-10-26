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Ове дестинације у Српској све више привлаче туристе

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26.10.2026 10:15

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Жена са руксаком гледа према планинском врху.
Фото: Pexels/Chris G

Јесен у Републици Српској доноси нове туристичке прилике. Херцеговина, национални паркови, винске дестинације и домаћа гастрономија привлаче посјетиоце.

Јесен доноси нове прилике за путовања и откривање туристичких потенцијала Републике Српске, а у сусрет зимској сезони припремају се и бројне нове понуде.

Република Српска има разноврсну туристичку понуду, од бањских и планинских до сеоских дестинација. Богато културно насљеђе и квалитетна гастрономска понуда такође привлаче туристе.

Током јесени, како домаћи тако и страни туристи посјећују националне паркове, Херцеговину и Семберију, гдје уживају у природним љепотама и локалним садржајима.

"У овом периоду туристи највише истражују Херцеговину, винске дестилерије, културно насљеђе и вјерски туризам. Ту су и манифестације на којима имају прилику да испробају велики број наших вина", рекла је Санела Шимун, сарадница за односе с јавношћу у Туристичкој организацији Републике Српске, за АТВ.

У сусрет зимској сезони очекују се и нове туристичке понуде, док домаћи туризам наставља да се ослања на разноврсност дестинација, културно насљеђе и гастрономију.

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Тагови :

Туризам

Санела Шимун

Република Српска

Туристичка организација Републике Српске

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