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Овом граду је потребно више од 200 радника: Ево ко има шансу за посао

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26.10.2026 10:45

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Посао
Фото: pexels/Mikhail Nilov

У Лесковцу ће бити организован сајам запошљавања на којем ће више од 200 слободних радних мјеста бити доступно незапосленима. Учешће је најавило око 30 послодаваца, који ће представити своје потребе за радницима.

Национална служба за запошљавање (НСЗ) организоваће у уторак, 27. октобра, други овогодишњи Сајам запошљавања у Лесковцу. Манифестација ће бити одржана од 11 до 13 часова у спортској хали „Партизан“, у улици Пана Ђукића бб.

Сајам организује Филијала Националне службе за запошљавање у Лесковцу, а очекује се учешће око 30 послодаваца који ће понудити више од 200 слободних радних мјеста.

Послодавци ће имати прилику да представе своје кадровске потребе и брже дођу до одговарајућих кандидата. На располагању ће им бити и бесплатна професионална селекција приликом избора радника, као и информације о могућностима коришћења финансијских олакшица при запошљавању.

Из Националне службе за запошљавање поручују да би незапослени заинтересовани за учешће требало да се обрате свом савјетнику за запошљавање, како би евидентирали учешће и добили информације о припреми за сајам.

За послодавце који желе да учествују, пријава је могућа лично у Филијали НСЗ у Лесковцу, путем телефона 016/202-444 или електронском поштом на адресе наведене у обавјештењу Националне службе за запошљавање, преноси Танјуг.

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Тагови :

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запошљавање

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Радници

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