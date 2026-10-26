Пуњач не треба остављати укључен у утичници: Постоји ризик

Аутор:АТВ редакција
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Кад је пуњач у утичници данима, чак и када телефон одавно није прикључен, све дјелује безопасно. Ако је и ваш стално укључен, ово је оно што би требало да знате, јер се иза навике коју скоро сви имамо крију два сасвим конкретна ризика.
Када пуњач оставите укључен у утичницу, а телефон није на њему, он и даље троши малу количину струје. На рачуну то није велика ставка, али није ни нула, а та потрошња иде из дана у дан, без икакве користи за вас.
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Други проблем је већи. Пуњач је стално под напоном и с временом може да се загријава, нарочито ако је стар, оштећен или лошијег квалитета. Баш такав пуњач, онај који годинама виси из зида иза ормарића, најлакше се загрије а да то нико не примијети.
Већина вас ради још једну ствар: пуни телефон поред кревета, и то често тик уз главу. Телефон се увече стави на пуњење, кабл се провуче преко душека и уређај ту остаје до јутра.
Сам телефон није проблем због некаквог зрачења. Та прича се препричава годинама, али права опасност крије се на сасвим другом мјесту.
Није добра идеја да телефон или пуњач стоје испод јастука или под постељином. Топлота се тада задржава, а пуњач у таквим условима може додатно да допринесе прегријавању и повећа ризик од пожара.
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Уређај на пуњењу се природно грије, а та топлота мора негдје да оде. На отвореном ноћном сточићу разлази се у ваздуху. Испод јастука или ћебета нема куда, па остаје око телефона и пуњача док сте ви у дубоком сну. Зато нека телефон током ноћи лежи на тврдој, откривеној површини, а пуњач извуците из утичнице чим заврши посао.
Ако пуњач у утичници остаје сатима без потребе, промена ове навике једноставан је начин да смањите ризик и непотребну потрошњу струје.
(Крстарица)
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