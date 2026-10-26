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Пуњач не треба остављати укључен у утичници: Постоји ризик

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26.10.2026 11:25

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Пуњач не треба остављати укључен у утичници: Постоји ризик
Фото: Pixabay

Кад је пуњач у утичници данима, чак и када телефон одавно није прикључен, све дјелује безопасно. Ако је и ваш стално укључен, ово је оно што би требало да знате, јер се иза навике коју скоро сви имамо крију два сасвим конкретна ризика.

Када пуњач оставите укључен у утичницу, а телефон није на њему, он и даље троши малу количину струје. На рачуну то није велика ставка, али није ни нула, а та потрошња иде из дана у дан, без икакве користи за вас.

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Други проблем је већи. Пуњач је стално под напоном и с временом може да се загријава, нарочито ако је стар, оштећен или лошијег квалитета. Баш такав пуњач, онај који годинама виси из зида иза ормарића, најлакше се загрије а да то нико не примијети.

Навика поред кревета опаснија него што мислите

Већина вас ради још једну ствар: пуни телефон поред кревета, и то често тик уз главу. Телефон се увече стави на пуњење, кабл се провуче преко душека и уређај ту остаје до јутра.

Сам телефон није проблем због некаквог зрачења. Та прича се препричава годинама, али права опасност крије се на сасвим другом мјесту.

Јастук и постељина задржавају топлоту

Није добра идеја да телефон или пуњач стоје испод јастука или под постељином. Топлота се тада задржава, а пуњач у таквим условима може додатно да допринесе прегријавању и повећа ризик од пожара.

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Уређај на пуњењу се природно грије, а та топлота мора негдје да оде. На отвореном ноћном сточићу разлази се у ваздуху. Испод јастука или ћебета нема куда, па остаје око телефона и пуњача док сте ви у дубоком сну. Зато нека телефон током ноћи лежи на тврдој, откривеној површини, а пуњач извуците из утичнице чим заврши посао.

Ако пуњач у утичници остаје сатима без потребе, промена ове навике једноставан је начин да смањите ризик и непотребну потрошњу струје.

(Крстарица)

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Тагови :

пуњач за телефон

Струја

утичница

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