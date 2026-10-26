Муж ухапшен због насиља над женом, а онда јој пресудио дјевер

Аутор:АТВ редакција
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Арлинда Зекај убијена је синоћ у Витомирици код Пећи, након што је, према првим информацијама, пронађена без знакова живота, а сумња се да ју је убио дјевер.
Како наводе медији, осумњичени мушкарац, за ког се наводи да је из општине Дечани, налази се у бјекству, док полиција наставља истрагу како би се утврдиле све околности овог случаја.
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Несрећна жена је имала албанско и америчко држављанство, а, према првим информацијама у њеном дому је већ био пријављен случај насиља у породици.
Како се наводи у извјештајима, супруг убијене жене претходно је приведен након што је пријављен случај породичног насиља, а њему је одређено задржавање од 48 сати.
Према информацијама тзв. косовске полиције, Арлинда је након разговора са надлежнима, на сопствени захтјев, одведена кући. Међутим, касније је пронађена без знакова живота. Околности под којима је дошло до њене смрти и даље се утврђују, док се за мушкарцем осумњиченим за убиство трага.
Од Арлинде се опростили и људи са којима је радила у компанији "Зекај Тоурс", гдје је, како је наведено у опроштајној поруци, била дио радног колектива двије године.
У емотивној поруци истакнуто је да ће остати упамћена као добра, љубазна и поштована особа, која је иза себе оставила лијепе успомене и поштовање колега.
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"Тешко је и болно када се један млади живот прекине на тако трагичан начин. Тешко је пронаћи праве ријечи пред таквим губитком, када особа коју сте познавали и цијенили више није међу нама", наведено је у опроштају.
Колеге су упутиле саучешће породици, родбини и свима који су Арлинду познавали и вољели, уз поруку да се очекује да правда буде задовољена и да се утврде све околности које су довеле до трагедије. Истрага је у току.
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