Европска унија уводи додатну наплату за пакете: Ево ко ће плаћати више

Аутор:АТВ редакција
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Грађани који често купују путем интернета ускоро би могли плаћати знатно више за своје наруџбе.
Европска унија од 1. новембра 2026. године уводи нову накнаду за обраду пошиљки које долазе из држава изван ЕУ, а промјене ће посебно погодити куповину путем популарних платформи као што су Тему, Шеин и АлиЕкспрес.
Нова накнада износит ће два еура по одређеној категорији производа унутар пошиљке, према информацијама које је објавио аустријски Хеуте.ат. Она долази поврх царинске дажбине од три еура, која се од 1. јула 2026. примјењује на мале пошиљке вриједности до 150 еура.
То значи да ће наруџбе које су досад дјеловале изузетно повољно у појединим случајевима постати знатно скупље, посебно ако купац у једном пакету наручује више различитих производа.
Нова накнада назива се Унион Хандлинг Фее, односно европска накнада за обраду пошиљки, а њен циљ је покрити дио трошкова царинских контрола и смањити притисак огромног броја малих пакета који свакодневно долазе у Европску унију.
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Обрачун се не мора односити на пакет као цјелину, него на врсте производа које се у њему налазе.
Примјерице, ако купац наручи четири идентичне маске за мобилни телефон, а све припадају истој царинској категорији, за такву пошиљку предвиђена је једна накнада од два еура. Уз постојећу царинску дажбину од три еура, укупна додатна давања износила би пет еура.
Међутим, ситуација се мијења када се у истом пакету налазе различити производи.
Ако купац наручи мајицу, кабел за пуњење мобилног телефона и сунчане наочале, ријеч је о три различите категорије робе. За такву пошиљку нова накнада и постојећа царинска дажбина заједно би могле износити 15 еура.
Наиме, Аустрија је од 1. октобра 2026. увела и властиту накнаду за доставу пакета одређених великих интернетских трговаца. Она износи два еура, али када се трошак пренесе на купца и обрачуна аустријски ПДВ, износ може досегнути 2,40 еура.
Тако би наруџба с три различите категорије производа, према примјеру аустријског портала, могла имати укупно 17,40 еура додатних давања, ако су испуњени услови за примјену свих наведених накнада.
Посебно је важно нагласити да се аустријска накнада за пакете не примјењује аутоматски у другим државама Европске уније. Ријеч је о националној мјери Аустрије, док је нова европска накнада намијењена пошиљкама које из трећих земаља улазе на тржиште ЕУ.
За грађане Босне и Херцеговине који живе и раде у Аустрији, Њемачкој, Словенији или Хрватској ово је важна промјена јер велики број њих редовно наручује одјећу, обућу, кућанске потрепштине и електронске додатке путем међународних интернетских трговина.
Ипак, нова европска накнада не значи да ће купци увијек морати додатно плаћати поштару приликом преузимања пакета.
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Обавеза обрачуна накнаде првенствено се односи на трговце и интернетске платформе које организују увоз робе. Они трошак могу укључити у коначну цијену производа или доставе, па се очекује да ће купци повећање најчешће примијетити већ приликом плаћања наруџбе.
Због тога ће посебно важно бити провјерити укупну цијену прије потврђивања куповине, укључујући доставу, порез и друге накнаде.
Иза нових правила стоји настојање Европске уније да пооштри контролу робе која долази из земаља изван европског тржишта.
Према подацима, током 2025. године у Европску унију стигло је приближно 5,9 милијарди малих пошиљки које су биле ослобођене царине, што представља огроман изазов за царинске службе.
Европске институције упозоравају да се међу таквим производима налазе и они који нису правилно декларисани или не задовољавају прописане сигурносне стандарде.
Циљ нових мјера није само повећање прихода него и стварање равноправнијих услова за европске трговце који већ послују према правилима Европске уније.
Промјене долазе непосредно прије великих сезонских распродаја, укључујући Блацк Фридаy и предбожићну куповину, када број интернетских наруџби традиционално расте.
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За грађане БиХ важно је разликовати наручивање робе на адресу у Европској унији од наручивања директно у Босну и Херцеговину. Нове европске накнаде не примјењују се аутоматски на пошиљке које се из Кине или других трећих земаља достављају директно у БиХ, гдје и даље важе домаћа царинска и порезна правила.
Такођер, накнаде за увоз робе путем поште нису исто што и царинска правила која вриједе када путници лично преносе робу преко граничних пријелаза између Босне и Херцеговине и Хрватске.
Уочи почетка примјене нових правила остаје важно пратити коначно службено тумачење начина обрачуна накнаде, посебно питање рачуна ли се она по појединачном артиклу или по царинској категорији производа. Различита објашњења тог детаља могу утјецати на коначан трошак наруџбе, преноси ГПМаљевац.
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