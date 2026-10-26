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Акција ”Терминал”: Ухапшено пет полицајца из Градишке, варали возаче!

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26.10.2026 13:58

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Акција Терминал, ухапшено 5 полицајаца.
Фото: Уступљена фотографија

Пет полицијских службеника МУП-а Републике Српске ухапшено је у акцији ”Терминал” због сумње да су починили кривично дјело злоупотребе службеног положаја или овлашћења, оштетивши више возача.

Како сазнаје АТВ ради се службеницима ПУ Градишка, који су били запослени у станичном одјељењу полиције у мјесту Орахова код Градишке.

”У акцији ”Терминал” ухапшено је пет полицијских службеника, због сумње да су починили кривична дјела злоупотребе службеног положаја или овлашћења. У току су претреси на више локација које користе осумњичени и све се предузима под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци”, саопштио је МУП Српске.

Акцију је спровела Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у сарадњи са ПУ Градишка.

”Истрагом, која је трајала дужи временски период, дошло се до основа сумње да су полицијски службеници злоупотребљавали свој положај тако што су приликом контроле учесника у саобраћају доводили возаче у заблуду, тврдећи да се у службеним евиденцијама МУП-а Републике Српске воде као починиоци прекршаја. Том приликом су од њих захтијевали и примали противправну новчану корист како би их ослободили санкционисања за прекршаје које нису ни починили и извршили њихово брисање из службених евиденција”, наводе у МУП-у Српске.

акција Терминал 2
акција Терминал 2
Уступљене фотографије

Незванично сазнајемо да су осумњичени у зависности од ситуације, од возача узимали од 20 КМ до 100 евра, за наводно ”брисање” прекршаја.

Имајући у виду да се ради о полицијским службеницима, против њих ће бити покренут унутрашњи поступак и исти ће бити суспендовани.

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Тагови :

Ухапшени полицајци

акција Терминал

МУП Републике Српске

ПУ Градишка

хапшење

варали возаче

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