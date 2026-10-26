Акција ”Терминал”: Ухапшено пет полицајца из Градишке, варали возаче!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Пет полицијских службеника МУП-а Републике Српске ухапшено је у акцији ”Терминал” због сумње да су починили кривично дјело злоупотребе службеног положаја или овлашћења, оштетивши више возача.
Како сазнаје АТВ ради се службеницима ПУ Градишка, који су били запослени у станичном одјељењу полиције у мјесту Орахова код Градишке.
”У акцији ”Терминал” ухапшено је пет полицијских службеника, због сумње да су починили кривична дјела злоупотребе службеног положаја или овлашћења. У току су претреси на више локација које користе осумњичени и све се предузима под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци”, саопштио је МУП Српске.
Акцију је спровела Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у сарадњи са ПУ Градишка.
”Истрагом, која је трајала дужи временски период, дошло се до основа сумње да су полицијски службеници злоупотребљавали свој положај тако што су приликом контроле учесника у саобраћају доводили возаче у заблуду, тврдећи да се у службеним евиденцијама МУП-а Републике Српске воде као починиоци прекршаја. Том приликом су од њих захтијевали и примали противправну новчану корист како би их ослободили санкционисања за прекршаје које нису ни починили и извршили њихово брисање из службених евиденција”, наводе у МУП-у Српске.
Незванично сазнајемо да су осумњичени у зависности од ситуације, од возача узимали од 20 КМ до 100 евра, за наводно ”брисање” прекршаја.
Имајући у виду да се ради о полицијским службеницима, против њих ће бити покренут унутрашњи поступак и исти ће бити суспендовани.
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