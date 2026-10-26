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Захарова упозорила Јапан: Реваншизам може довести до тешких посљедица

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26.10.2026 14:47

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Захарова упозорила Јапан: Реваншизам може довести до тешких посљедица
Фото: Танјуг/АП

Реваншистичка политика Токија могла би да доведе до тешких посљедица, Русија упозорава Јапан на опасности таквог курса, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије, у коментару за документарни филм "Заборављени генерал", кинеске продукцијске куће "Лаолеи филмс", преноси ТАСС.

"Нажалост, јапанска влада не само да се не извињава већ чак ни не намјерава да призна исходе Другог свјетског рата. Сматрам да је управо у томе главни узрок многих данашњих проблема. У јапанским школским уџбеницима изричито се истичу неосноване територијалне претензије Јапана према сусједним државама. Истовремено, у њима готово да уопште нема помена о страшним злочинима јапанске војске током Другог свјетског рата", истакла је Захарова.

Како је напоменула, све то се уклапа у искривљену логику садашње политике Токија, која је усмјерена на историјски ревизионизам, односно реваншизам.

"То би могло да доведе до веома тешких посљедица, као што се већ догодило прије више од 80 година. Јапанску страну непрестано упозоравамо на опасности таквог развоја догађаја, јавно и дипломатским каналима", нагласила је Захарова, преноси РТ Балкан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Јапан

Други свјетски рат

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