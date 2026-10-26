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Двије саобраћајке направиле велики колапс у Бањалуци!

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26.10.2026 15:40

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Удес код Петрол пумпе послије Крамара, лијева трака према Лакташима и лијева трака према Бањалуци блокиране- наводи се у поруци.
Фото: Društvene Mreže

У свега неколико метара на транзиту у Бањалуци догодиле су се двије саобраћајне несреће.

Kако јављају возачи, саобраћајке су довеле до тоталног колапса у саобраћају на транзиту.

"Удес код Петрол пумпе послије Крамара, лијева трака према Лакташима и лијева трака према Бањалуци блокиране- наводи се у поруци", наводе чланови на друштвеним мрежама.

Информација о причињеној штети као и повријеђенима тренутно нема.

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Тагови :

Бањалука

Саобраћајна незгода

Саобраћајни колапс

гужве у Бањалуци

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