Двије саобраћајке направиле велики колапс у Бањалуци!

Аутор:АТВ редакција
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У свега неколико метара на транзиту у Бањалуци догодиле су се двије саобраћајне несреће.
Kако јављају возачи, саобраћајке су довеле до тоталног колапса у саобраћају на транзиту.
"Удес код Петрол пумпе послије Крамара, лијева трака према Лакташима и лијева трака према Бањалуци блокиране- наводи се у поруци", наводе чланови на друштвеним мрежама.
Информација о причињеној штети као и повријеђенима тренутно нема.
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