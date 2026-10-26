Шкобић за АТВ о сивој листи Манивала: У фази смо потписивања уговора са понуђачем за успостављање Регистра

Аутор:АТВ редакција
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Босна и Херцеговина је и даље на сивој листи Финансијске акционе групе (ФАТФ) међународног тијела које прати борбу против прања новца и финансирања тероризма. Један од разлога због којих је Манивал предложио БиХ за сиву листу је кашњење са усвајањем регулатива у ФБиХ.
Ведран Шкобић, министар правде у Влади ФБиХ каже за АТВ да се налазе у фази потписивања уговора са понуђачем за успостављање Регистра. На тендер који су расписали за израду пријавила се само једна компанија и тренутно се налазе у фази потписивања уговора са понуђачем.
"Ставили смо рок имплементације годину дана, али очекујемо да ће то бити много раније", поручио је Шкобић за АТВ.
БиХ је на сиву листу стављена средином јуна. Стављање на ову листу значи да су трансакције из БиХ које иду у иностранство, али и оне које долазе у БиХ под посебном присмотром.
Поједностављено, то значи да грађани БиХ који шаљу или примају новац из иностранства чекају дуже да њихова средства буду послата или стигну на њихов рачун.
Увоз и извоз робе из БиХ је посебно контролисан што доводи до озбиљних проблема на границама.
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