У Кенији 20 људи пуштено из карантина, двоје преминуло

Аутор:АТВ редакција
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Кенија је данас пустила из карантина прву групу људи који су били у контакту са нултим пацијентом обољелим од еболе у тој земљи, што је прекретница у напорима кенијских власти да случајеве заразе овом болешћу сведу на само један случај.
Двадесеторо отпуштених људи је 21 дан било на посматрању, а у том периоду нису развили симптоме еболе и доброг су здравственог стања, саопштио је генерални директор кенијског Министарства здравља, Патрик Амот, преноси Ројтерс.
Кенија је до сада пријавила девет случајева обољелих од еболе, од којих су два завршена смртним исходом.
Осталих седам пацијената су у стабилном стању и лече се, рекао је Амот, додајући да је 98 људи и даље у карантину, а биће отпуштени у четири таласа почев од 3. новембра.
"Ово је прекретница вриједна славља", истакао је Амот, додајући да је то и подсетник да посао још није завршен.
Први оболели од еболе у Кенији је преминуо у болници у Најробију 5. октобра, након чега се још осморо њих разбољело док су били у карантину.
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Још једна држава пријавила случај еболе
Кенија је у петак објавила да је умрла и друга особа.
Ебола се проширила изу Конга, гдје је епидемија проглашена половином маја, а Кенија је изразила забринутост због пропуста у пограничним скрининзима.
Нигерија је саопштила да је први случај еболе у тој земљи послије више од деценије, који је пријавила прошле недјеље, изгледа уско повезан са нултим случајем у Кенији.
Оба пацијента су истог дана, почетком октобра, полетела са аеродрома у Уганди, преноси Танјуг.
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