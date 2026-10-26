Logo

У Кенији 20 људи пуштено из карантина, двоје преминуло

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.10.2026 16:53

Коментари:

0
Чистач из градске управе Буније прска хлором централну пијацу, док се провинција Итури бори против епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Кенија је данас пустила из карантина прву групу људи који су били у контакту са нултим пацијентом обољелим од еболе у тој земљи, што је прекретница у напорима кенијских власти да случајеве заразе овом болешћу сведу на само један случај.

Двадесеторо отпуштених људи је 21 дан било на посматрању, а у том периоду нису развили симптоме еболе и доброг су здравственог стања, саопштио је генерални директор кенијског Министарства здравља, Патрик Амот, преноси Ројтерс.

Кенија је до сада пријавила девет случајева обољелих од еболе, од којих су два завршена смртним исходом.

Осталих седам пацијената су у стабилном стању и лече се, рекао је Амот, додајући да је 98 људи и даље у карантину, а биће отпуштени у четири таласа почев од 3. новембра.

"Ово је прекретница вриједна славља", истакао је Амот, додајући да је то и подсетник да посао још није завршен.

Први оболели од еболе у Кенији је преминуо у болници у Најробију 5. октобра, након чега се још осморо њих разбољело док су били у карантину.

Ебола Конго

Свијет

Још једна држава пријавила случај еболе

Кенија је у петак објавила да је умрла и друга особа.

Ебола се проширила изу Конга, гдје је епидемија проглашена половином маја, а Кенија је изразила забринутост због пропуста у пограничним скрининзима.

Нигерија је саопштила да је први случај еболе у тој земљи послије више од деценије, који је пријавила прошле недјеље, изгледа уско повезан са нултим случајем у Кенији.

Оба пацијента су истог дана, почетком октобра, полетела са аеродрома у Уганди, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ебола вирус

ебола

вирус

Кенија

Коментари (0)

Прочитајте више

Пацијент за којег се сумња да је заражен еболом пребачен је из спасилачког авиона у изолационој јединици у спасилачки хеликоптер швајцарске ваздушне спасилачке службе „Рега“ на аеродрому у Цириху, у понедјељак, 26. октобра 2026. године, у Цириху, у Швајцарској.

Свијет

Жена обољела од еболе пребачена у Швајцарску

5 ч

0
Болница

Свијет

Жена из Швајцарске обољела од еболе

3 д

0
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Свијет

Ебола се шири, а пацијенти због глади доносе очајничку одлуку

3 д

0
ебола вирус зараза карантин

Свијет

Ебола се шири Африком: Зараза потврђена и у Нигерији

5 д

0

Више из рубрике

Пацијент за којег се сумња да је заражен еболом пребачен је из спасилачког авиона у изолационој јединици у спасилачки хеликоптер швајцарске ваздушне спасилачке службе „Рега“ на аеродрому у Цириху, у понедјељак, 26. октобра 2026. године, у Цириху, у Швајцарској.

Свијет

Жена обољела од еболе пребачена у Швајцарску

5 ч

0
Нетанјаху и Кац негирали наводе о плану за ескалацију сукоба са Техераном

Свијет

Нетанјаху и Кац негирали наводе о плану за ескалацију сукоба са Техераном

6 ч

0
Захарова упозорила Јапан: Реваншизам може довести до тешких посљедица

Свијет

Захарова упозорила Јапан: Реваншизам може довести до тешких посљедица

6 ч

0
Бомба, два пиштоља и муниција

Свијет

Отворио врата, па убацио бомбу: Маникир покушао да разнесе комшије

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

21

Трамп: Избори у Бразилу изгледају као да су намјештени

21

12

Русија оптужила Украјину за нападе код највеће нуклеарке у Европи

21

10

Ава Карабатић изнијела језиве детаље насиља и показала повреде

21

05

Вечерас упалите свијећу и отворите срце: Сутра славимо заштитницу жена и утјеху свих који пате

21

03

Додјела Златне лопте у Лондону – Ко су номиновани?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима