ЦИК одбацио жалбу Ивана Бегића

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Централна изборна комисија (ЦИК) Босне и Херцеговине је на 83. хитној сједници донијела одлуку да одбија више захтјева за поновно бројање гласова након потврде резултата Општих избора у БиХ, одржаних 4. октобра.
Највише захтјева је имала Босанска народна странка (БНС), која је тражила поновно бројање гласова на бирачким мјестима у Босанско-подрињском кантону.
Тачније, БНС је тражио поновно бројање гласова на девет бирачких мјеста у Горажду и Фочи, затим на још три бирачка мјеста у Горажду, као и на једном гласачком мјесту у општини Пале-ФБиХ.
ЦИК је све захтјеве оцијенио као паушалне те их одбио као неосноване.
Захтјев је упутио и кандидат за предсједника Републике Српске Иван Бегић (СДП), који је мјесто потпредсједника Српске из реда хрватског народа изгубио за нешто више од 600 гласова, а мјесто је добио кандидат ХДЗ 1990 Игор Балукчић.
Као и са захтјевима БНС, ЦИК је тврдње из Бегићеве жалбе оцијенио као паушалне и одбио његов захтјев.
Ова сједница није закључена, а очекује се да ће бити настављена и сутра, када ће се расправљати о новим захтјевима за поновно бројање гласова, пише Кликс.
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