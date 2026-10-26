Ватикан се огласио о здрављу папе Лава

Коментари:0
Ватикан је потврдио да папа Лав XIV од 6. до 17. новембра путује у Латинску Америку, гдје ће посјетити Уругвај, Аргентину и Перу. Мање од двије недјеље уочи путовања, папа је поручио да осјећа "велику радост и ентузијазам", преноси Ватикан Њуз.
У саопштењу се наводи да ће путовање бити одржано према плану. Посјета ће, како је истакнуто, "пружити прилику за јачање заједништва са локалним црквама, охрабрити вјернике у њиховој мисији и донијети поруку вјере, наде и мира народима Уругваја, Аргентине и Перуа".
"Радујем се повратку на континент на којем сам провео толико важних тренутака у животу", изјавио је папа.
"Нека ово путовање буде прилика да отворимо срца једни другима, ојачамо наше заједништво као браћа и сестре и обновимо посвећеност радосном проповједању Јеванђеља", додао је.
У саопштењу се говори и о папином опоравку након операције 13. октобра. Наводи се да се успјешно опоравља, што потврђују и позитивне процјене његовог љекарског тима.
"Као што је раније објављено, хируршки захват био је успјешан и протекао је без компликација. Накнадни љекарски прегледи потврдили су да је стање било локализовано и да даља онколошка терапија није потребна", додаје се у саопштењу.
Папа Лав постепено се вратио својим активностима, али је у договору са љекарима прилагодио дневни распоред. На тај начин дао је предност опоравку, док истовремено наставља да обавља своје папинске дужности.
"Задржао је важне састанке и јавне обавезе, водећи рачуна о свакодневним потребама и остављајући довољно времена за одмор", наводи се у саопштењу.
Папа је и даље "дубоко захвалан на молитвама и љубави које прима из цијелог свијета, као и на преданој бризи медицинског особља које га прати током опоравка".
Канцеларија за штампу Ватикана пренијела је и изјаву папиног љекара, др Луиђија Карбонеа.
"Др Луиђи Карбоне потврђује да се опоравак Светог оца након операције наставља, а посљедњи прегледи свједоче о његовом добром здрављу и повољном клиничком стању", наводи се у изјави.
"На основу тренутног стања, као и обављених лабораторијских и других прегледа, не постоје никакве медицинске препреке које би га спријечиле да крене на планирано путовање у Латинску Америку. Папа веома пажљиво и савесно следи препоруке љекара, уз чврсту одлучност да настави да служи Цркви."
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
21
21
21
12
21
10
21
05
21
03
Тренутно на програму