Милијарде на столу: Компанија која парира Чет ГПТ-у спрема велики искорак

Аутор:АТВ редакција
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Америчка технолошка компанија „Антропик“, позната по систему вјештачке интелигенције Клод, званично је покренула поступак изласка на берзу.
Ријеч је о једном од најишчекиванијих пословних догађаја године, а продаја њених акција могла би постати највећа у историји.
„Антропик“ је америчкој Комисији за хартије од вриједности и берзе (СЕЦ) предао документацију за излазак на берзу Насдак, на којој би се његовим акцијама трговало под ознаком АНТ, објавио је ЦНБЦ.
То значи да би улагачи ускоро могли први пут јавно да купују акције компаније која је постала један од највећих конкурената „Опен АИ-ју“, творцу Чет ГПТ-а. Тачан датум почетка трговања и цијена акција још нису одређени.
„Антропик“ је 2021. године основао Дарио Амодеј са групом истраживача који су претходно радили у „Опен АИ-ју“. За само пет година компанија је постала један од најважнијих играча у индустрији вјештачке интелигенције.
Њен најпознатији производ је Клод, систем вјештачке интелигенције који може да пише текстове, анализира документе, одговара на питања и помаже у програмирању.
Посебан успјех постигао је Клод код (Claude Code), алат који програмерима помаже у писању, провјеравању и измјени рачунарског кода. Захваљујући таквим производима, „Антропик“ је привукао бројне пословне кориснике који вјештачку интелигенцију желе да користе за брже и јефтиније обављање посла.
Према медијским извјештајима, „Антропик“ би изласком на берзу могао да прикупи чак 100 милијарди долара, док би укупна вриједност компаније могла бити процијењена на између 1.500 и 2.000 милијарди долара. За сада је ријеч о процјенама, а не о коначно договореним износима.
Ако се најављени планови остваре, „Антропик“ би могао да надмаши рекорд који је у јуну ове године поставио „Спејс Икс“ Илона Маска. Та компанија је тада првом јавном продајом акција прикупила 85,7 милијарди долара.
Излазак на берзу омогућава компанијама да продајом акција прикупе новац од улагача, који заузврат постају њихови сувласници. „Антропик“ би на тај начин могао да обезбиједи додатна средства за развој нових система вјештачке интелигенције и рачунарске инфраструктуре потребне за њихов рад.
Документација открива колико „Антропик“ брзо расте, али и колико је развој вјештачке интелигенције скуп.
У првих шест мјесеци 2026. године компанија је остварила 16,3 милијарде долара прихода, у поређењу са приближно 1,2 милијарде долара у истом периоду прошле године. Истовремено је пријавила нето губитак од чак 80,7 милијарди долара.
Ипак, највећи дио тог губитка не представља новац који је компанија потрошила у свакодневном пословању. Око 72,4 милијарде долара односи се на рачуноводствене промјене вриједности ранијих финансијских уговора, повезане прије свега са растом процијењене вриједности компаније.
Излазак „Антропика“ на берзу долази у тренутку када на америчком тржишту расте забринутост због огромних улагања у вјештачку интелигенцију.
Технолошке компаније улажу стотине милијарди долара у центре за обраду података, снажне рачунарске чипове и друге системе потребне за развој и покретање вјештачке интелигенције. Међутим, све чешће се поставља питање да ли ће зарада од тих услуга бити довољно велика да оправда такве трошкове.
Забринутост се посљедњих седмица одразила и на цијене акција компанија које изнајмљују рачунарске капацитете за вјештачку интелигенцију. Акције компанија „КорВив“ и „Небијус“ изгубиле су више од 30 одсто вриједности током октобра.
„Антропик“ ће зато морати да увјери улагаче не само да може наставити брзо да расте већ и да његово пословање дугорочно може доносити добит.
Компанија се истовремено такмичи са „Опен АИ-јем“ и „Гуглом“, а суочава се и са правним и политичким споровима у САД у вези са безбједношћу вјештачке интелигенције и њеном употребом у војне сврхе.
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