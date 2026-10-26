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Напокон објашњена једна од кључних мистерија која је инспирисала роман "Моби Дик"

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26.10.2026 17:51

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Кит
Фото: pexels/Ben Phillips

Научници су потврдили теорију да кит уљешура може да потопи брод вишеструко већи од себе ударцем главе, чиме је више од 200 година стара претпоставка првог официра брода "Есес" Овена Чејса добила научну потврду, а уједно је објашњена и једна од кључних мистерија бродолома који је инспирисао роман "Моби Дик" Хермана Мелвила.

Истраживање које је спровео Алек Берслем, екофизиолог са Универзитета Хаваји, показало је да китови уљешуре користе главу за ударање других јединки, наводи ББЦ.

Велики масни орган у глави

Најснажнији забиљежени ударац младог кита износио је око 460 килоњутна, док би одрасла јединка, према процјенама истраживача, могла да произведе ударац силе од око 1.200 килоњутна што је упоредиво са ударцем аутобуса који се креће брзином од 65 километара на сат.

Кит уљешура има изузетно велику главу, која чини приближно трећину дужине његовог тијела.

Научници сматрају да важну улогу у томе има велики масни орган у глави кита, познат као спермацетни орган, који може да ублажи ударце.

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Истраживање из 2015. године показало је да структура органа у глави кита пружа довољно заштите како би животиња могла да користи главу за снажне ударце, без великог ризика од повреда.

Истраживачи наглашавају да још није познато колико често китови уљешуре користе главу као оружје у природном окружењу, нити је у потпуности разјашњена функција њиховог необично великог масног органа.

Три позната напада

Једна од теорија је да орган учествује у усмјеравању звука који китови користе за комуникацију и оријентацију.

Звук настаје помоћу посебних структура у предњем дијелу главе, а затим се шири кроз воду и одбија од задњег дијела спермацетног органа.

Према једној претпоставци, женке могу да процјене величину мужјака на основу карактеристика звука који производи, што би могло да има улогу у избору партнера.

Према историјским подацима, китови уљешуре одговорни су за три позната напада у којима су потопљени китоловачки бродови, укључујући "Есес" 1820. године, "Ен Александер" 1851. и "Кетлин" 1902. године, преноси Танјуг.

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Тагови :

брод

Моби дик

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