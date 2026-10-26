Мајкрософт нуди "добровољни" раскид уговора за 60.000 запослених

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"Мајкрософт" нуди пакет за добровољни раскид уговора о раду за 60.000 запослених, што је отприлике четвртина њене радне снаге, саопштили су из компаније.
Технолошки гигант овим потезом настоји да смањи трошкове док истовремено улаже у вјештачку интелигенцију.
Понудом су обухваћени запослени у изабраним тимовима у САД, Канади, Индији и Великој Британији на нивоу потпредсједника и нижерангираних. Они који раде у центрима за податке, продаји и маркетингу нису укључени.
"Понуда за добровољни одлазак одражава важан дио начина на који развијамо наш приступ промјенама - стварање веће флексибилности и, гдје је то могуће, више начина за запослене да обликују своје сљедеће поглавље", рекла је у допису запосленима извршни потпредсједник и главни директор за људске ресурсе Ејми Колман, преноси Срна.
То је друга добровољна понуда за одлазак коју је "Мајкрософт" понудио запосленима ове године, подсјећа АП.
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