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Мајкрософт нуди "добровољни" раскид уговора за 60.000 запослених

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26.10.2026 18:16

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Мајкрсофт
Фото: pexels/Davide Comunian

"Мајкрософт" нуди пакет за добровољни раскид уговора о раду за 60.000 запослених, што је отприлике четвртина њене радне снаге, саопштили су из компаније.

Технолошки гигант овим потезом настоји да смањи трошкове док истовремено улаже у вјештачку интелигенцију.

Понудом су обухваћени запослени у изабраним тимовима у САД, Канади, Индији и Великој Британији на нивоу потпредсједника и нижерангираних. Они који раде у центрима за податке, продаји и маркетингу нису укључени.

"Понуда за добровољни одлазак одражава важан дио начина на који развијамо наш приступ промјенама - стварање веће флексибилности и, гдје је то могуће, више начина за запослене да обликују своје сљедеће поглавље", рекла је у допису запосленима извршни потпредсједник и главни директор за људске ресурсе Ејми Колман, преноси Срна.

То је друга добровољна понуда за одлазак коју је "Мајкрософт" понудио запосленима ове године, подсјећа АП.

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Тагови :

Америка

мајкрософт

Отказ

Вјештачка интелигенција

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