Захарова: Очекујемо наставак обострано корисне сарадње са Србијом

Аутор:АТВ редакција
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Русија очекује наставак развоја обострано корисне и равноправне сарадње између Србије и Руске Федерације након формирања власти послије избора, рекла је портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Надамо се да ће, након формирања власти послије избора, руководство Србије задржати позитивне ресурсе које је акумулирало и наставити да води политику развоја обострано корисне и равноправне сарадње са Русијом", навела је Захарова у саопштењу, преноси Срна.
Републичка изборна комисија Србије саопштила је раније да је Студентска листа добила 52,54 одсто гласова на јучерашњим парламентарним изборима, а коалиција бившег предсједника Србије Александра Вучића 39,29 одсто гласова.
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