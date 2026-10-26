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Француска у шоку послије хаоса на улицама: Макрон долази у град погођен насиљем

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26.10.2026 17:22

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Демонстрант држи француску заставу током протеста против раста трошкова живота у Лиону, у Француској, у суботу, 24. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Француски предсједник Емануел Макрон очекује се у понедјељак, 26. октобра, у лучком граду Марсеју на југу земље, у изненадној посјети након таласа протеста широм Француске који су прерасли у неке од најтежих нереда у земљи посљедњих година.

Француску потреса све веће незадовољство због раста трошкова живота и стања у средњим школама.

Током протеста широм земље 17. октобра избили су насилни сукоби са полицијом, док су у градовима, укључујући Марсеј, забиљежене масовне пљачке и вандализам.

Министар унутрашњих послова Лоран Нуњез касније је признао да су власти "изгубиле контролу", након чега је влада појачала мјере безбједности уочи нових протеста наредне недјеље. И током тих окупљања дошло је до појединих насилних сукоба

"Шеф државе посјетиће градску скупштину Марсеја, која је била погођена насиљем 17. октобра", саопштено је из председништва Француске.

Француска протест

Како је наведено из Јелисејске палате, Макрон је требало да се састане са трговцима чије су радње биле опљачкане и оштећене током нереда.

"Такође ће одати почаст припадницима безбједносних снага и захвалити им на томе што су помогли у поновном успостављању републиканског поретка", наведено је у саопштењу, преноси Телеграф.

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Емануел Макрон

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