Масимилијано Алегри суспендован на двије утакмице

Аутор:АТВ редакција
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Тренер Наполија Масимилијано Алегри кажњен је са двије утакмице суспензије након искључења у осмом колу италијанске Серије А.
Казна је изречена након бурних сцена на утакмици између Наполија и Роме, која је завршена резултатом 3:3. Алегри је искључен због протеста након што је Леонардо Балерди у завршници сусрета постигао изједначујући гол за Римљане.
Тренер Наполија тешко је прихватио одлуку судије. Након што му је показан црвени картон, скинуо је сако и бијесно напустио терен, али се неколико тренутака касније вратио, због чега су чланови његовог стручног штаба морали да га задржавају.
Таква реакција на крају га је скупо коштала, пошто ће Наполи у наредна два првенствена меча морати да функционише без свог шефа стручног штаба на клупи.
Осмо коло италијанског првенства почело је побједом Торина над Монцом резултатом 3:2, а завршено је тријумфом Милана на гостовању Удинезеу од 2:0.
За Наполи, међутим, највећи проблем представља суспензија тренера пред важне наредне изазове. Најприје слиједи дуел са Монцом, а затим и гостовање Јувентусу, бившем клубу Масимилијана Алегрија.
Одсуство искусног стручњака са клупе представљаће додатни изазов за Наполитанце, који ће морати да пронађу начин да остану конкурентни у борби за врх табеле Серије А.
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