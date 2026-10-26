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Умро човјек који је постигао историјски гол за њемачки фудбал!

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26.10.2026 12:42

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Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Њемачки фудбал завијен је у црно након вијести да је у 61. години преминуо Хајко "Бено" Вебер, некадашњи нападач и тренер Карл Цајс Јене, који је остао упамћен као стријелац посљедњег гола у историји првенства Источне Њемачке.

Вебер је преминуо у понедјељак ујутру од посљедица рака панкреаса, а јавност је за његову болест сазнала у фебруару ове године. Упркос тешкој дијагнози, до посљедњих дана није губио оптимизам, а почетком јуна имао је прилику да се још једном нађе поред фудбалског терена, окружен људима са којима је дијелио најљепше тренутке каријере.

У његову част организована је хуманитарна утакмица у Вајди, на којој су се окупили бројни бивши саиграчи и пријатељи.

Вебер је том приликом позван у свлачионицу, гдје је одржао емотиван говор. Било је смијеха, присјећања на заједничке успехе, али и суза. Након утакмице против ветерана Тирингена Вајде, клуба у којем је 2000. године започео тренерску каријеру, дуго је остао са некадашњим сарадницима и саиграчима.

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Његово име заувијек ће остати записано у историји њемачког фудбала због поготка који је постигао 25. маја 1991. године.

Тог дана Карл Цајс Јена гостовала је Енерги Котбусу у посљедњем колу првенства Источне Њемачке. Вебер је пред крај утакмице постигао гол за побједу од 2:0, који је његовом тиму био изузетно важан због гол-разлике и пласмана у Другу Бундеслигу.

Испоставило се да је то био и посљедњи погодак у историји источнонемачке Оберлиге.

Годинама касније Вебер је још једном одвео Карл Цајс Јену у други ранг љемачког фудбала, али овог пута као тренер. Клуб је преузео 2004. године, када се такмичио у четвртој лиги, а потом га кроз два узастопна пласмана у виши ранг довео до Друге Бундеслиге.

Током тренерске каријере радио је и у Ерзгебирге Ауеу, Енерги Котбусу и Меузелвицу. Занимљиво, на клупи Котбуса водио је једну утакмицу у Бундеслиги као привремени тренер, и то против Бајерна, када је његов тим поражен резултатом 5:0.

Посљедњи тренерски ангажман имао је у Меузелвицу, који је напустио током љета 2023. године.

Након тога одлучио је да се повуче из професионалног фудбала и посвети раду са децом. Запослио се као наставник у једној основној школи у Јени, а тај посао му је, према сопственим речима, доносио велико задовољство.

(Телеграф)

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Тагови :

фудбалер

Њемачка

преминуо

Хајко "Бено" Вебер

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