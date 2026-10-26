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Додик: Влада Српске да забрани отварање нових кладионица

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26.10.2026 13:49

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Милорад Додик истакао је да Влада Републике Српске треба да забрани отварање нових кладионица и постављање апарата у угоститељским објектима, као и рекламирање ове дјелатности у јавним медијима и на друштвеним мрежама.

"Наравно, свагдје у свијету то постоји. Наша регулација подразумијева да Влада већ од данас забрани отварање нових салона и игара на срећу, апарата у другим угоститељским објектима и да се забрани рекламирање тих дјелатности на било којем јавном медију", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Милорад Додик

кладионица

Влада Републике Српске

Коментари (10)

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