Додик: Влада Српске да забрани отварање нових кладионица

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик истакао је да Влада Републике Српске треба да забрани отварање нових кладионица и постављање апарата у угоститељским објектима, као и рекламирање ове дјелатности у јавним медијима и на друштвеним мрежама.
"Наравно, свагдје у свијету то постоји. Наша регулација подразумијева да Влада већ од данас забрани отварање нових салона и игара на срећу, апарата у другим угоститељским објектима и да се забрани рекламирање тих дјелатности на било којем јавном медију", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Влада Републике Српске треба да забрани отварање нових кладионица и постављање апарата у угоститељским објектима, као и рекламирање ове дјелатности у јавним медијима и на друштвеним мрежама. https://t.co/erhsoj2Tbs— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 26, 2026
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