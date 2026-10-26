Logo

Шта се дешава на граници ако власник пасоша не изгледа као на фотографији

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.10.2026 14:25

Коментари:

0
Шта се дешава на граници ако власник пасоша не изгледа као на фотографији
Фото: АТВ

Пасош којем није истекао рок важења не значи увијек безбрижан прелазак границе. Проблем може настати када фотографија у њој више не одговара изгледу носиоца, а правила нису иста за хрватски и бх. документ.

За хрватске држављане правило је јасно. Према информацијама на државном порталу "гов.хр", грађанин се не смије служити ппасошем ако фотографија на њему не одговара његовом изгледу, као ни када је пасош оштећен или дотрајао.

Игрице, гејмер

Наука и технологија

Хитно упозорење за гејмере: Процурили подаци 11,7 милиона корисника

Нови документ у том случају могуће је затражити и прије истека рока важења старе. Према упутствима Министарства унутрашњих послова Хрватске, захтјев за замјену из тог разлога може се поднијети и преко система е-Грађани.

Какво је стање у БиХ

Закон о путним исправама БиХ не наводи фотографију као разлог због којег се документом не смије служити. Прописује да пасош смије употребљавати само особа на чије је име издат те да ће надлежно тијело на захтјев носиоца извршити замјену документа.

Исти закон прописује краће рокове важења за дјецу.

Дјеци до три године пасош се издаје с роком од три године, а од три до 18 година с роком од пет година.

Шта се догађа на граници

На спољашњим границама шенгенског простора гранични службеник провјерава идентитет особе и вјеродостојност документа, преноси "Јабука.тв".

Акција Терминал

Хроника

Акција ”Терминал”: Ухапшено пет полицајца из Градишке, варали возаче!

Према Законику о шенгенским границама, када постоји сумња у вјеродостојност документа или идентитет носиоца, мора се провјерити барем један од биометријских података сачуваних у пасошу, односно фотографија лица или отисци прстију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пасош

Документи

Коментари (0)

Више из рубрике

Oпрез приликом куповине огрева: Како заштитити свој новчаник од превара?

Друштво

Oпрез приликом куповине огрева: Како заштитити свој новчаник од превара?

3 ч

0
Европска унија уводи додатну наплату за пакете: Ево ко ће плаћати више

Друштво

Европска унија уводи додатну наплату за пакете: Ево ко ће плаћати више

3 ч

0
Света Петка

Друштво

Сутра је Света Петка: Ово су четири чудотворна извора на која народ вијековима хрли по лијек

4 ч

0
Јесен, опада лишће.

Друштво

Какво нас вријеме очекује у Српској наредних дана?

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

07

Мелвид Јашаревић не иде на слободу, Америка тражи изручење

17

00

Радионица за медицинске сестре ради унапређења здравствене његе

16

53

У Кенији 20 људи пуштено из карантина, двоје преминуло

16

41

Кристина Спалевић стигла на суђење са Кристијаном Голубовићем! Хоће да му узме дјецу

16

41

Судар камиона и аутобуса који је превозио ученике на екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима