Шта се дешава на граници ако власник пасоша не изгледа као на фотографији

Аутор:АТВ редакција
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Пасош којем није истекао рок важења не значи увијек безбрижан прелазак границе. Проблем може настати када фотографија у њој више не одговара изгледу носиоца, а правила нису иста за хрватски и бх. документ.
За хрватске држављане правило је јасно. Према информацијама на државном порталу "гов.хр", грађанин се не смије служити ппасошем ако фотографија на њему не одговара његовом изгледу, као ни када је пасош оштећен или дотрајао.
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Нови документ у том случају могуће је затражити и прије истека рока важења старе. Према упутствима Министарства унутрашњих послова Хрватске, захтјев за замјену из тог разлога може се поднијети и преко система е-Грађани.
Закон о путним исправама БиХ не наводи фотографију као разлог због којег се документом не смије служити. Прописује да пасош смије употребљавати само особа на чије је име издат те да ће надлежно тијело на захтјев носиоца извршити замјену документа.
Исти закон прописује краће рокове важења за дјецу.
Дјеци до три године пасош се издаје с роком од три године, а од три до 18 година с роком од пет година.
На спољашњим границама шенгенског простора гранични службеник провјерава идентитет особе и вјеродостојност документа, преноси "Јабука.тв".
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Према Законику о шенгенским границама, када постоји сумња у вјеродостојност документа или идентитет носиоца, мора се провјерити барем један од биометријских података сачуваних у пасошу, односно фотографија лица или отисци прстију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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