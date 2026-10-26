Фестивал фолклора у Угљевику окупио око 200 дјеце и чувара народне традиције

Аутор:АТВ редакција
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У духу традиције, заједништва и очувања културног насљеђа, испред Центра за културу у Угљевику одржан је фестивал фолклора, организован поводом обиљежавања крсне славе општине Угљевик – Свете Петке Параскеве.
Фестивал је окупио око 200 дјеце, чланова културно-умјетничких друштава и љубитеља традиционалне пјесме, игре и обичаја.
На фестивалу су наступили чланови пет културно-умјетничких друштава: КУД-а "Рудар" из Угљевика, КУД-а "Кидричево" из Словеније, СКУД-а "Трнова" из Доње Трнове, КУД-а "Равно Поље" из Равног Поља и КУД-а "Прибој" из Прибоја.
Кроз традиционалне пјесме и игре, млади фолклораши представили су богатство народног стваралаштва својих крајева, а сусрет је био прилика за дружење, размјену искустава и стварање нових пријатељстава.
Фестивал је још једном потврдио значај очувања културног насљеђа и преношења народних обичаја на млађе генерације. Управо кроз овакве манифестације његује се веза између прошлости и садашњости, чува културни идентитет и подстиче младе да наставе традицију својих предака.
Окупљањем младих чувара народне традиције, Угљевик је у оквиру обиљежавања своје крсне славе дао посебан допринос његовању културних вриједности које се преносе с кољена на кољено, преноси Срна.
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