Жена обољела од еболе пребачена у Швајцарску

Аутор:АТВ редакција
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Швајцаркиња која се лијечила од еболе у Нигерији евакуисана је у Швајцарску са својим супругом, изјавио је нигеријски министар здравља Мухамед Пате, док власти ове афричке земље настављају да прате 52 особе које су биле у контакту са њом.
Пате је рекао да је жена, која је регистрована као први случај еболе у Нигерији у овој епидемији, напустила главни град Абуџу рано јутрос уз његово одобрење.
Њено стање се знатно побољшало, она је стабилно, свјесна и способна да комуницира, навео је он.
"То не значи да више није заразна, па су строги протоколи на снази", написао је Пате на "Иксу".
Муж пацијенткиње, швајцарски дипломата у Нигерији, не показује симптоме, пренио је АП.
Регионални директор Свјетске здравствене организације за Африку Мухамед Џанаби изјавио је да је евакуација организована након што је жена стабилизована послије акутне фазе болести и пошто је ријеч о брачном пару из Швајцарске.
Швајцарска ће преузети бригу о њој и пратити њеног мужа, док ће Нигерија наставити да прати 52 остала контакта, рекао је Џанаби.
Он је додао да Нигерија, након прве евакуације, нема регистроване случајеве еболе, преноси Срна.
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