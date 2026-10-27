Logo

Пронађено тијело жене, сумња се на убиство

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.10.2026 14:58

Коментари:

3
Пронађено тијело жене, сумња се на убиство

Тијело старије жене пронађено је у стану у Петракијиној улици у Сарајеву и све указује да се ради о убиству. Сумња се да иза свега стоји особа која је идентификована и задржана у Психијатријској болници.

У МУП-у Кантона Сарајево наводе да је ПУ Стари Град у 14.10 часова запримила пријаву да се у унутрашњости стана налази старија женска особа без знакова живота.

”Изласком на лице мјеста, полицијски службеници су потврдили наводе из пријаве, док је љекар Завода хитне медицинске помоћи констатовао смрт жене”, саопштио је МУП Кантона Сарајево.

Додају да је о свему пбавијештен дежурни тужилац, који руководи увиђајем на лицу мјеста, због основа сумње да је почињено кривично дјело убиство.

”Особа за коју постоји основа сумње да је извршила ово кривично дјело налази се под надзором у Психијатријској болници”, наводе у полицији.

Више информација биће познато након увиђаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

хапшење

пронађено тијело

Сарајево

Коментари (3)

Више из рубрике

Кладионица апарати

Хроника

Руси ухапшени у Бањалуци: Намјештали добитне комбинације на коцкарским апаратима

4 ч

1
запаљен ауто Пале

Хроника

Пожар на Палама подметнут, у току потрага за починиоцем

4 ч

0
На кружном току код Центрума у Бањалуци догодила су се два удеса.

Хроника

Два удеса на кружном току у Бањалуци, саобраћај успорен

5 ч

0
Пет ухапшених полицајца из Градишке спроведено је у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.

Хроника

Полицајци ухапшени у Градишци спроведени у ОЈТ Бањалука

6 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

19

Покушао да прође кроз забрањено подручје: Танкер налетио на мину!

17

16

„Ово је назнака оног што ће се догодити са Сунцем“: Откривена прва мртва звијезда са двоструким диском

17

10

Центар дана, 27.10.2026.

17

07

У Пољској праве центар за сервисирање "Патриота"

17

05

Дио запослених на РТС-у послао захтјеве за оставке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима