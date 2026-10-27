Пронађено тијело жене, сумња се на убиство

Аутор:АТВ редакција
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Тијело старије жене пронађено је у стану у Петракијиној улици у Сарајеву и све указује да се ради о убиству. Сумња се да иза свега стоји особа која је идентификована и задржана у Психијатријској болници.
У МУП-у Кантона Сарајево наводе да је ПУ Стари Град у 14.10 часова запримила пријаву да се у унутрашњости стана налази старија женска особа без знакова живота.
”Изласком на лице мјеста, полицијски службеници су потврдили наводе из пријаве, док је љекар Завода хитне медицинске помоћи констатовао смрт жене”, саопштио је МУП Кантона Сарајево.
Додају да је о свему пбавијештен дежурни тужилац, који руководи увиђајем на лицу мјеста, због основа сумње да је почињено кривично дјело убиство.
”Особа за коју постоји основа сумње да је извршила ово кривично дјело налази се под надзором у Психијатријској болници”, наводе у полицији.
Више информација биће познато након увиђаја.
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