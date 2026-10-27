Руси ухапшени у Бањалуци: Намјештали добитне комбинације на коцкарским апаратима

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција ухапсила је држављане Русије А.Н. и В.К. због сумње да су ”упадали” у систем апарата за игре на срећу и на њима намјештали добитне комбинације и себи исплаћивали новчани добитак.
Како је саопштила ПУ Бањалука Русима се на терет ставља да су починили кривично дјело неовлаштени приступ заштићеном компјутеру, компјутеркој мрежи и електорнској обради података.
”Лица се сумњиче да су од 20. до 25. октобра извршили кривична дјела на начин да су употребом електронских уређаја неовлаштено приступили заштићеном систему апарата за игре на срећу, намјештали добитне комбинације, те исплаћивали новац и на тај начин прибавили себи противправну имовинску корист”, наводи се у саопштењу.
Додаје се да је по наредби Основног суда у Бањалуци извршен претрес возила које су користили осумњичени и том приликом су пронађени и привремено одузети предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.
”Лица су предата у надлежност Службе за послове са странцима БиХ, Теренски центар Бањалука. Све мјере и радње предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против А.Н. и В.К. биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу”, саопштила је ПУ Бањалука.
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