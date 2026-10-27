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Блануша: Не прихватамо уцјене Вукановића

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27.10.2026 13:43

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Бранко Блануша, Биљана Лукић, Огњен Бодирога
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник СДС-а Бранко Блануша рекао је да ова странка не прихвата уцјене и ултиматуме било кога, па ни предсједника Листе за правду и ред Небојше Вукановића када је ријеч о подршци за избор делегата уколико Љубиша Петровић не буде враћен у странку.

"Одлуке о Петровићу су у процедури и видјећемо какав ће бити његов коначан статус", рекао је Блануша на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Он је навео да ће СДС гледати како убудуће да санкционише изношење у јавност ставова страначких функционера, који су у супротности са органима странке.

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Подијели:

Тагови :

Бранко Блануша

Љубиша Петровић

Небојша Вукановић

СДС

Коментари (5)

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