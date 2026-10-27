Блануша: Не прихватамо уцјене Вукановића

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СДС-а Бранко Блануша рекао је да ова странка не прихвата уцјене и ултиматуме било кога, па ни предсједника Листе за правду и ред Небојше Вукановића када је ријеч о подршци за избор делегата уколико Љубиша Петровић не буде враћен у странку.
"Одлуке о Петровићу су у процедури и видјећемо какав ће бити његов коначан статус", рекао је Блануша на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Он је навео да ће СДС гледати како убудуће да санкционише изношење у јавност ставова страначких функционера, који су у супротности са органима странке.
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