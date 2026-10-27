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Прелијепе вијести из породилишта: У Српској рођене 23 бебе

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27.10.2026 07:49

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, 13 дјевојчица и 10 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Девет беба рођено је у Бањалуци, пет у Фочи, четири у Добоју, три у Приједору, а двије у Источном Сарајеву.

У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и три дјечака, у Фочи три дјечака и двије дјевојчице, у Добоју два дјечака и двије дјевојчице, у Приједору двије дјевојчице и дјечак, а у Источном Сарајеву дјевојчица и дјечак.

Порода није било у породилиштима у Бијељини, Зворнику, Градишци, Требињу и Невесињу.

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Тагови :

Бањалука

породилиште

Породилишта

рођене бебе

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