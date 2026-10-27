Овако вријеме данас нисмо очекивали: Погледајте прогнозу

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно сунчано вријеме уз малу до умјерену, на истоку и повећану облачност.
Максимална температура ваздуха од 11 до 18, у вишим предјелима од седам степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутрос је сунчано уз малу до умјерену облачност. По котлинама и уз ријечне токове има магле, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
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У Републици Српској наредних дана биће промјенљиво, претежно сунчано и мјестимично облачно вријеме, прогноза је Хидрометеоролошког завода Српске.
Краткротрајна киша понегдје могућа је у петак, 30. октобра.
Максимална температура ваздуха у наредним данима износиће од од 11 до 18 степени Целзијусових, а у петак и до 19.
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