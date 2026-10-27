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Овако вријеме данас нисмо очекивали: Погледајте прогнозу

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27.10.2026 08:31

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Фотографија дрвећа у бојама јесени у парку испред школе.
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно сунчано вријеме уз малу до умјерену, на истоку и повећану облачност.

Максимална температура ваздуха од 11 до 18, у вишим пред‌јелима од седам степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутрос је сунчано уз малу до умјерену облачност. По котлинама и уз ријечне токове има магле, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

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У Републици Српској наредних дана биће промјенљиво, претежно сунчано и мјестимично облачно вријеме, прогноза је Хидрометеоролошког завода Српске.

Краткротрајна киша понегдје могућа је у петак, 30. октобра.

Максимална температура ваздуха у наредним данима износиће од од 11 до 18 степени Целзијусових, а у петак и до 19.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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РХМЗ

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