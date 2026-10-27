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Народни обичаји на Свету Петку: Шта значи ако пада киша, а шта ако је сунце?

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27.10.2026 08:52

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Локва пуна опалог лишћа током кишног дана.
Фото: АТВ

Наши преци вјеровали су да временске прилике на празник Свете Петке могу да наговјесте какав нас период чека током предстојећих мјесеци.

Током овог празничног дана пажљиво су посматрали небо, кишу, сунце и промјене у природи, тражећи у њима знакове каква ће бити зима.

Према народном предању, време на Свету Петку открива каква нас година очекује. Због тога многи и данас обраћају пажњу на то да ли ће на овај празник падати киша, сијати сунце или ће можда пасти снијег.

Киша као симбол плодности

Према појединим народним вјеровањима, киша на Свету Петку наговјештава кишовитију и влажнију годину.

Вјерује се да би такво вријеме могло да донесе више падавина током наредних мјесеци, што се у прошлости посебно пратило због пољопривреде и приноса. Киша се у народној традицији често повезивала и са плодношћу земље, па се није увијек сматрала лошим знаком.

Сунчан дан најављује блажу зиму

Сунчан и топао дан на Свету Петку у народу се тумачи као наговјештај блаже зиме и повољнијих временских прилика.

Лијепо вријеме на овај велики празник многи повезују са надом у мирнији прелазак из јесени у зиму и пријатније дане који долазе.

Снијег и мраз наговјештавају ранији долазак хладноће

Уколико на Свету Петку падне снијег или се појави озбиљнији мраз, то се у појединим крајевима тумачи као најава дуге и хладније зиме.

Такво вријеме скреће пажњу да се јесен брзо ближи крају и да је прави тренутак за припрему свих домаћинстава за хладне дане.

(Информер)

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Света Петка

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