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Света Петка штити жене и болесне: Ово никако не склањајте са трпезе

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27.10.2026 07:03

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Света Петка
Фото: YouTube/Screenshot

Српска православна црква и њени вјерници прослављају Свету Петку, једну од најпоштованијих и најславнијих светитељки у српском народу, која се сматра заштитницом жена, сиромашних и болесних.

Вјерници се овој светитељки обраћају за помоћ кроз молитве, посебно на њен празник, тражећи спас од болести, утјеху у невољама и исцјељење. Будући да се празник Свете Петке доживљава као изразито женски празник, за помоћ јој се са вјером моле жене свих вјера и нација.

Народни обичаји и вјеровања на празник

Према народним вјеровањима и обичајима, на дан Свете Петке жене не би требало да мијесе, кувају, шију, перу веш нити да обављају било какве теже послове у кући. Вјерује се да се тиме избјегава гнев светитељке и спречава да женама током наредне године трну руке.

С друге стране, постоје лијепи обичаји који доносе радост и наду у домове. Младе дјевојке на овај дан беру цвијеће и њиме украшавају своје домове како би у породици цијеле године владали слога, мир и благостање. Такође, дјевојчицама се облаче нове хаљинице како би их у наредној години пратила срећа.

Посебан обичај везан је за дјевојке које прижељкују удају: оне би требало да поједу парче славског колача и сачувају мрвице, јер се вјерује да ће те ноћи у сну видјети своју судбину и будућег изабраника.

Правила славске трпезе

Када је ријеч о празничној трпези, народна традиција налаже да се славска трпеза на дан Свете Петке никако не склања до сјутрадан.

Након што сви гости оду, домаћица има посебан задатак требало би да окади трпезу три пута, како би Света Петка посјетила и благословила њен дом и укућане.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Света Петка

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