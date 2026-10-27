АМС упозорава на одроне: Опрез

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај се на већини путева јутрос одвија редовно, вози се по мјестимично влажним коловозима уз смањену видљивост у котлинама и поред ријечних токова усљед магле, а опрез не неопходан и због одрона, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
Опрез је неопходан на дионицама на којима се изводе радови и гдје је обавезно поштовање постављене саобраћајне сигнализације.
На граничним прелазима за сада нема дужих задржавања.
Возачима се савјетује да возе опрезно, вожњу прилагоде стању и условима на путу и поштују саобраћајне прописе.
Због санације пјешачких стаза на мосту преко ријеке Саве, измјењен је режим саобраћаја на дионици од Градишке према граници са Хрватском. Забрањен је саобраћај за возила укупне масе преко 20 тона, а остала возила пропуштају се једном траком.
Предност имају возила која се крећу лијевом траком, односно која излазе из Републике Српске, односно БиХ.
На снази је измјена саобраћаја на изграђеном дијелу ауто-пута Рача-Бијељина, ради привременог прикључења на магистрални пут на дионици према граници са Србијом на Рачи.
На укрштању магистралних путева у Лончарима у току је изградња кружне раскрснице због чега је на снази измјена у одвијању саобраћаја која би требало да траје до краја новембра.
Измјене у одвијању саобраћаја због радова су на магистралном пута Клашнице-Шарговац-Бањалука, као и у Трну, затим на магистралоним путевима Разбој Љевчански-Србац и Лакташи-ауто-пут, на регионалном путу Разбој Љевчански-Лакташи, као и на дионици Козарац-Ламовита гдје је у току привремено измјештање дијела трасе.
У току су радови на дионици магистралног пута Драготиња-Приједор гдје је обавезно поштовање саобраћајне сигнализације.
Привремене обуставе су преко Романије, на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила. Радови се изводе радним данима и суботом од 9.00 до 12.00 часова и трају од 10 до 15 минута.
Због проширења јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, долази до измјене у одвијању саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова.
Измјене су због радова на магистралном путу Крупац-Богатићи ради санације цјевовода малехидроелектране Крупац, као и на магистралним путевима код Модриче и Бијељине гдје је у току изградња ауто-путева.
Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, па се возачима савјетује опрезна вожња.
На улазу у Бијељину измијењен је режим саобраћаја из правца Брчког због реконструкције и доградње моста преко Мајевичког канала. Сва возила укупне масе до 3,5 тона иду преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
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Радови се изводе и на путним правцима Челинац-Котор Варош, Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија једном коловозном траком, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се на алтернативне правце.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.
Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а у Вијачанима на путу Прњавор-Укрина једном траком вози се 50 метара.
У ФБиХ због радова на заштити косина, за саобраћај је затворен мост Херцеговина на ауто-путу у смјету смјеру Почитељ-Бијача, а саобраћа се двосмјерно, супротном страном ауто-пута. Такође, због радова у тунелу Херцеговина у смјеру Бијача-Почитељ затворена је претицајна трака, па се саобраћа само возном траком.
Због санације потпорног зида, на улазу у тунел Клопче, на дионици ауто-пута у смјеру Зеница југ-Зеница сјевер, саобраћа се успорено.
За саобраћај свих возила затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва, а саобраћај је преусмјерен двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
И даље је затворена poddionica ауто-пута Голубиња-Немила, а возила преусмјерена на магистрални пут. На дионици ауто-пута Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
Измјене у саобраћају због радова су и на магистралним путевима: Изачић-Бихаћ, Скокови-Цазин-Србљани, Широки Бријег-Посушје, Груде-Приваљ, Мостар-Читлук-брдо Хум, Шамац-Орашје и Оџак-Шамац, као и на улазу у Кисељак из правца Сарајева.
Из АМС-а подсјећају возаче да је од 1. новембра на снази законска обавеза посједовања зимске опреме на путевима у БиХ.
(СРНА)
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