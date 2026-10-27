Аутом се забио у групу људи: Возач побјегао, више повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Полиција на сјеверу Њемачке отворила је ватру на аутомобил након што се возач касно синоћ забио у групу људи у граду Нојштат ам Рибенберге, на сјеверозападу земље у близини Хановера.
Полиција на сјеверу Њемачке отворила је ватру на аутомобил након што се возач касно синоћ забио у групу људи у граду Нојштат ам Рибенберге, на сјеверозападу земље у близини Хановера.
Према ријечима портпарола полиције, у овој тешкој несрећи повријеђено је четири или пет особа. Неколико лица задобило је тешке тјелесне повриједе и хитно су превезени у болницу, али, према доступним информацијама, нико од њих није у животној опасности.
Инцидент се догодио непосредно прије поноћи, у непосредној близини мјеста на којем су полицијски службеници обављали рутинску контролу саобраћаја.
Када су полицајци уочили да се возило забило у групу људи, одмах су испалили више хитаца према аутомобилу у покушају да га зауставе.
Упркос томе, возач је успио да побјегне са лица мјеста у непознатом правцу.
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За осумњиченим је одмах покренута опсежна и брза потјера, у коју су укључене бројне полицијске патроле на терену и специјални хеликоптер.
Тачне околности овог драматичног догађаја још нису у потпуности разјашњене.
Ипак, први резултати истраге упућују на могућност да су се особе укључене у овај инцидент одраније познавале, што би могло искључити насумични напад.
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