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Аутом се забио у групу људи: Возач побјегао, више повријеђених

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27.10.2026 07:55

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Аутом се забио у групу људи: Возач побјегао, више повријеђених
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Полиција на сјеверу Њемачке отворила је ватру на аутомобил након што се возач касно синоћ забио у групу људи у граду Нојштат ам Рибенберге, на сјеверозападу земље у близини Хановера.

Полиција на сјеверу Њемачке отворила је ватру на аутомобил након што се возач касно синоћ забио у групу људи у граду Нојштат ам Рибенберге, на сјеверозападу земље у близини Хановера.

Према ријечима портпарола полиције, у овој тешкој несрећи повријеђено је четири или пет особа. Неколико лица задобило је тешке тјелесне повриједе и хитно су превезени у болницу, али, према доступним информацијама, нико од њих није у животној опасности.

Инцидент се догодио непосредно прије поноћи, у непосредној близини мјеста на којем су полицијски службеници обављали рутинску контролу саобраћаја.

Када су полицајци уочили да се возило забило у групу људи, одмах су испалили више хитаца према аутомобилу у покушају да га зауставе.

Упркос томе, возач је успио да побјегне са лица мјеста у непознатом правцу.

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За осумњиченим је одмах покренута опсежна и брза потјера, у коју су укључене бројне полицијске патроле на терену и специјални хеликоптер.

Тачне околности овог драматичног догађаја још нису у потпуности разјашњене.

Ипак, први резултати истраге упућују на могућност да су се особе укључене у овај инцидент одраније познавале, што би могло искључити насумични напад.

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Тагови :

Њемачка

инцидент

више повријеђених

повријеђени

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