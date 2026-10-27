Убица побјегао са доживотне робије, објављен снимак из затвора

Аутор:АТВ редакција
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Џејкоб Морли (28), осуђени убица који служи доживотну затворску казну, побјегао је кроз ограду затвора у Тенесију у недјељу увече, а потом украо камионет и одвезао се у непознатом правцу.
Власти те америчке савезне државе објавиле су синоћ да Морли још увијек није пронађен.
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Наводи се да је око 23.30 сати 25. октобра особље Сјеверозападног затворског комплекса открило је да је Морли нестао.
Он је осуђен је на доживотну казну затвора након што је проглашен кривим за убиство првог степена, тешку провалу, фалсификовање доказа, избјегавање хапшења и вандализам.
Снимак безбједносне камере касније је открио да је Морли "пробио ограду" и напустио објекат у затворској униформи, саопштило је одјељење. Остаје нејасно како је побјегао кроз ограду.
Видео који је добио Истражни биро Тенесија приказује Морлија како краде бијели каминонет Форд Ф-350 из 2008. са таблицама Тенесија око 1 сат ујутру 26. октобра.
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Ватрогасна служба градића Хорнбик, која се налази око 24 километра од Сјеверозападног затворског комплекса, саопштила је да је снимила Морлија како пролази испред зграде ватрогасне службе у украденом камиону око 1.18 сати ујутру.
ЦНН наводи да је Морли други затвореник који је побјегао из затвора у Тенесију у протеклих недјељу дана.
Морли је осуђен за убиство првог степена због убиства Кодија Берчфилда, чији је нестанак, рема подацима шерифске канцеларије округа Картер, пријављен у фебруару 2022.
АП је објавио да је Берчфилдово тијело је пронађено у кутији испод Морлијеве куће неколико недјеља након што је нестао.
Морли је бежао полицијској потјери која се завршила у Сјеверној Каролини, након што је затекао замјенике шерифа у својој кући 2022. године.
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Истражни биро Тенесија, који је додао Морлија на листу "Најтраженијих криминалаца", нуди награду до 2.500 долара за информације које би довеле до његовог хапшења.
Према подацима власти Тенесија, Сјеверозападни затворски комплекс може да прими до 1.776 мушких затвореника.
Тенеси је раније овог мјесеца доспио у центар пажње свјетске јавности због неуспјешног погубљења Кристе Пајк, жене осуђене на смрт забог суровог убиства које је починила као тинејџерка, а која ни након двије примљене смртоносне дозе инјекције није преминула већ је само захркала и касније се пробудила у болници.
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