Робијала невина чак 43 године: Полиција скривала правог убицу

Аутор:АТВ редакција
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Најдужи забиљежени случај у историји у којем је једна невина жена провела деценије у затвору јесте случај Сандре Хем из америчке савезне државе Мисури, која је пуштена на слободу након чак 43 године неправедне робије.
Сандра Хем провела је скоро четири и по деценије у затвору због бруталног убиства библиотекарке Патриције Јешке, злочина који уопште није починила. Имала је свега 20 година када је проглашена кривом и осуђена на доживотну робију, а на слободу је изашла тек као 63-годишњакиња.
Једини темељ на којем је тужилаштво изградило овај случај било је њено лажно признање, изнуђено под јаком седацијом и дејством тешких лијекова, док је лежала у психијатријској болници.
Злочин који је потресао градић Сент Џозеф догодио се у новембру 1980. године, када је тијело 31-годишње Патриције Јешке пронађено у њеном стану. Сандра Хем, која није имала апсолутно никакве везе са жртвом, у то вријеме налазила се на лијечењу у психијатријској установи због слушних халуцинација и злоупотребе супстанци.
Полиција ју је подвргла вишесатним и агресивним испитивањима у тренуцима када је била под дејством снажних антипсихотика и седатива. Била је толико омамљена да је једва држала главу усправно, а током појединих испитивања била је и физички везана за столицу.
Под таквим притиском и у нарушеном менталном стању, Сандра је давала потпуно контрадикторне изјаве које су се косиле са чињеницама са мјеста злочина.
Судија Окружног суда Рајан Хорсман поништио је пресуду након детаљне ревизије и поручио:
"Ниједан форензички доказ не повезује Сандру са убиством. Она није имала мотив, нити је било свједока који би је повезали са злочином. Сви прикупљени доказни материјали подржавају закључак да је ријеч о стварној невиности".
Судија Хорсман је у својој званичној одлуци нагласио и да је Сандра Хем била "жртва очигледне неправде".
Док су болесну дјевојку држали у шаци, истражитељи су свјесно игнорисали трагове који су директно водили до другог осумњиченог – полицајца Мајкла Холмана.
Холманов бијели камионет виђен је у близини стана убијене библиотекарке у вријеме злочина, а већ наредног дана тај исти полицајац покушао је да искористи кредитну картицу жртве. Поред тога, током претреса његовог стана пронађене су и јединствене минђуше које су припадале убијеној Патрицији, што је званично потврдио и њен отац. Међутим, полицијска управа сакрила је те извјештаје и доказе од одбране како би заштитила свог колегу.
Адвокат Шон О'Брајен из организације "Иносенс Проџект", који се изборио за Сандрино ослобађање, потресно је прокоментарисао рад правосуђа у овом случају:
"Било је исувише лако осудити невину особу, а далеко теже него што је требало извући је на слободу, чак до те мјере да су судијска наређења била игнорисана. Не би требало да буде оволико тешко ослободити невиног човјека".
Адвокат О'Брајен је читав процес против Сандре описао кратко и јасно као "потпуни отказ цјелокупног система".
Након што је у јулу 2024. године коначно напустила затворске зидине, Сандра је одмах отишла у болницу како би провела посљедње тренутке са својим оцем, који је преминуо само 10 дана касније. Иако јој је одузето више од четири деценије слободе, она данас покушава да изгради нови живот у кругу своје породице.
По изласку на слободу, Сандра није заборавила оне који су остали иза решетака без кривице.
"Надам се да ће људи наставити да се боре за њих", рекла је она, наводи ЖенаБлиц.
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