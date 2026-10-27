Пукао бојлер у стану, мушкарцу спаљени лице и руке

Аутор:АТВ редакција
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У стану на Новом Београду ноћас је дошло до експлозије бојлера, при чему је једна особа повријеђена, сазнаје "Телеграф".
Према првим информацијама, дојава о инциденту у Улици Јурија Гагарина број 66 примљена је два сата након поноћи.
Ватрогасно-спасилачке екипе стигле су на лице мјеста свега неколико минута касније, у 02:15 часова, гдје је утврђено да је у стану на првом спрату дошло до експлозије гријача бојлера. Том приликом власник стана задобио је опекотине по рукама и лицу.
На терен су хитно упућени припадници ВСЈ Нови Београд и Земун - укупно осам ватрогасаца-спасилаца са два возила. Пожар је био локализован прије доласка спасилачких јединица.
Интервенција је у току.
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Према првим информацијама, дојава о инциденту у Улици Јурија Гагарина број 66 примљена је два сата након поноћи.
Ватрогасно-спасилачке екипе стигле су на лице мјеста свега неколико минута касније, у 02:15 часова, гдје је утврђено да је у стану на првом спрату дошло до експлозије гријача бојлера. Том приликом власник стана задобио је опекотине по рукама и лицу.
На терен су хитно упућени припадници ВСЈ Нови Београд и Земун - укупно осам ватрогасаца-спасилаца са два возила. Пожар је био локализован пре доласка спасилачких јединица.
Интервенција је у току, преноси Телеграф.
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