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Пукао бојлер у стану, мушкарцу спаљени лице и руке

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27.10.2026 08:59

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Пукао бојлер у стану, мушкарцу спаљени лице и руке

У стану на Новом Београду ноћас је дошло до експлозије бојлера, при чему је једна особа повријеђена, сазнаје "Телеграф".

Према првим информацијама, дојава о инциденту у Улици Јурија Гагарина број 66 примљена је два сата након поноћи.

Ватрогасно-спасилачке екипе стигле су на лице мјеста свега неколико минута касније, у 02:15 часова, гдје је утврђено да је у стану на првом спрату дошло до експлозије гријача бојлера. Том приликом власник стана задобио је опекотине по рукама и лицу.

На терен су хитно упућени припадници ВСЈ Нови Београд и Земун - укупно осам ватрогасаца-спасилаца са два возила. Пожар је био локализован прије доласка спасилачких јединица.

Интервенција је у току.

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Према првим информацијама, дојава о инциденту у Улици Јурија Гагарина број 66 примљена је два сата након поноћи.

Ватрогасно-спасилачке екипе стигле су на лице мјеста свега неколико минута касније, у 02:15 часова, гдје је утврђено да је у стану на првом спрату дошло до експлозије гријача бојлера. Том приликом власник стана задобио је опекотине по рукама и лицу.

На терен су хитно упућени припадници ВСЈ Нови Београд и Земун - укупно осам ватрогасаца-спасилаца са два возила. Пожар је био локализован пре доласка спасилачких јединица.

Интервенција је у току, преноси Телеграф.

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Тагови :

инцидент

Србија

повреда

бојлер

Нови Београд

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