Метеоролози у БиХ најавили снијег до краја седмице

Аутор:АТВ редакција
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Данас ће у Босни и Херцеговини преовладавати сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.
Крајем дана и током ноћи очекује се постепено повећање облачности у централним и источним подручјима Босне, гдје понегдје може пасти и мало кише.
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Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни. Дневна температура зрака од 9 до 15, на југу до 19 степени.
У Сарајеву сунчано уз малу до умјерену облачност. Дневна температура зрака око 12 степени.
Објављена је прогноза до суботе.
У сриједу 28.10.2026, у источним и дјелимично централним подручјима Босне умјерено и претежно облачно вријеме, а у остатку земље сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура зрака од 0 до 6, на југу до 9, а дневна од 10 до 16, на југу до 19 степени.
У четвртак 29.10.2026., претежно облачно вријеме. У јутарњим сатима на сјеверозападу Босне је могућа слаба киша, а послије подне или током ноћи у већем дијелу Босне. Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјеверозападни. Јутарња температура зрака од 2 до 8, на југу до 12, а дневна од 8 до 14, на југу до 20 степени.
У петак 30.10.2026., претежно облачно вријеме. У већем дијелу Босне се очекује слаба киша. Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура зрака од 4 до 10, на југу до 13, а дневна од 6 до 12, на југу до 18 степени.
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У суботу 31.10.2026., претежно облачно вријеме са слабом кишом у Босни, а на врховима планина са слабим снијегом. Падавине углавном крајем дана и током ноћи. Вјетар слаб сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 4 до 10, на југу до 13, а дневна од 6 до 12, на југу од 14 до 20 степени, наводи се у прогнози Федералног хидрометеоролошког завода.
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