Logo

Метеоролози у БиХ најавили снијег до краја седмице

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.10.2026 09:00

Коментари:

0
Снијег на Влашићу
Фото: Влашић Лајв

Данас ће у Босни и Херцеговини преовладавати сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.

Крајем дана и током ноћи очекује се постепено повећање облачности у централним и источним подручјима Босне, гдје понегдје може пасти и мало кише.

Временска прогноза, киша

Друштво

Народни обичаји на Свету Петку: Шта значи ако пада киша, а шта ако је сунце?

Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни. Дневна температура зрака од 9 до 15, на југу до 19 степени.

У Сарајеву сунчано уз малу до умјерену облачност. Дневна температура зрака око 12 степени.

Објављена је прогноза до суботе.

У сриједу 28.10.2026, у источним и дјелимично централним подручјима Босне умјерено и претежно облачно вријеме, а у остатку земље сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура зрака од 0 до 6, на југу до 9, а дневна од 10 до 16, на југу до 19 степени.

У четвртак 29.10.2026., претежно облачно вријеме. У јутарњим сатима на сјеверозападу Босне је могућа слаба киша, а послије подне или током ноћи у већем дијелу Босне. Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјеверозападни. Јутарња температура зрака од 2 до 8, на југу до 12, а дневна од 8 до 14, на југу до 20 степени.

У петак 30.10.2026., претежно облачно вријеме. У већем дијелу Босне се очекује слаба киша. Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура зрака од 4 до 10, на југу до 13, а дневна од 6 до 12, на југу до 18 степени.

bojlerr

Србија

Пукао бојлер у стану, мушкарцу спаљени лице и руке

У суботу 31.10.2026., претежно облачно вријеме са слабом кишом у Босни, а на врховима планина са слабим снијегом. Падавине углавном крајем дана и током ноћи. Вјетар слаб сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 4 до 10, на југу до 13, а дневна од 6 до 12, на југу од 14 до 20 степени, наводи се у прогнози Федералног хидрометеоролошког завода.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Снијег

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)

Више из рубрике

Локва пуна опалог лишћа током кишног дана.

Друштво

Народни обичаји на Свету Петку: Шта значи ако пада киша, а шта ако је сунце?

28 мин

0
Фотографија дрвећа у бојама јесени у парку испред школе.

Друштво

Овако вријеме данас нисмо очекивали: Погледајте прогнозу

49 мин

0
Возите ауто преминуле особе преко границе? Ево шта морате одмах да знате

Друштво

Возите ауто преминуле особе преко границе? Ево шта морате одмах да знате

52 мин

0
Човјек вози сеоским путем у сумрак, приказујући путовање и истраживање.

Друштво

АМС упозорава на одроне: Опрез

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

19

Туга у дому фронтмена Рамштајна: Изненада преминуо онај без кога не би постојали

09

10

Робијала невина чак 43 године: Полиција скривала правог убицу

09

00

Метеоролози у БиХ најавили снијег до краја седмице

08

59

Пукао бојлер у стану, мушкарцу спаљени лице и руке

08

52

Народни обичаји на Свету Петку: Шта значи ако пада киша, а шта ако је сунце?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима