Возите ауто преминуле особе преко границе? Ево шта морате одмах да знате

Аутор:АТВ редакција
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Након смрти члана породице, чланови домаћинства често настављају да користе његов аутомобил.
Међутим, када са таквим возилом желе да отпутују из Босне и Херцеговине у иностранство, попут Хрватске, Словеније, Аустрије или Њемачке, поставља се кључно питање смију ли прећи државну границу ако је аутомобил и даље регистрован на преминулу особу?
Одговор није једноставан јер је потребно строго разликовати важење регистрације, право кориштења возила и питање насљеђивања власништва.
Према званичним информацијама Граничне полиције БиХ, возач приликом преласка државне границе мора посједовати одговарајућу и важећу возачку дозволу, важећу потврду о регистрацији возила, док возило мора испуњавати прописане услове осигурања.
Из Граничне полиције појашњавају да Законом о основама сигурности саобраћаја на путевима у БиХ није прописана општа обавеза посједовања пуномоћи за управљање туђим аутомобилом приликом преласка границе. Сама чињеница да аутомобил није регистрован на возача не представља аутоматску препреку за излазак из земље.
Међутим, ситуација постаје правно осјетљивија када је власник у саобраћајној дозволи преминуо. Ако су регистрација и осигурање важећи и нема других сметњи, сама чињеница да возило гласи на преминулу особу не значи аутоматску забрану пролаза, али полиција може извршити додатне провјере.
Смрћу власника његова имовина улази у оставинску масу, а права насљедника утврђују се према насљедно-правним прописима. То значи да возило не припада аутоматски само оној особи која га је најчешће возила или има кључеве, а посебно могу настати спорови ако има више насљедника.
Поред тога, раније издата пуномоћ преминулог власника у правилу престаје његовом смрћу, сагласно закону о облигационим односима. Због тога се стара пуномоћ не може сматрати важећим доказом овлаштења, а кориштење таквог документа као да је власник жива особа строго се не препоручује.
Када је оставински поступак завршен, правоснажно рјешење о насљеђивању представља кључни документ којим се доказује власништво и омогућава регистрација возила на новог власника. На примјер, Центар за возила Хрватске потврђује да је ово рјешење ваљан доказ за промјену власништва.
Смрт власника не прекида нужно полицу обавезног осигурања, али је пожељно прије пута провјерити код осигуравајуће куће стање полисе. Уколико возило нема важећу регистрацију или осигурање, оно се не може законито користити у саобраћају.
У случају сумње, полиција може провјерити околности кориштења возила. Ако је оставински поступак у току, корисно је имати документацију о породичној вези и сагласност других особа које имају право располагања. Ипак, родни лист или неформална сагласност не могу замијенити правоснажно рјешење када је ријеч о трајној промјени власништва, продаји или извозу возила.
Посебно треба водити рачуна уколико је аутомобил регистрован у некој од земаља Европске уније (Њемачка, Аустрија, Словенија), гдје се примјењују строги прописи државе регистрације у погледу рокова за промјену података након смрти власника, преноси ГПМаљевац.
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