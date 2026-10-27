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Два аутомобила уништена у пожару на Палама

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27.10.2026 08:15

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Два аутомобила изгорјела на Палама
Фото: facebook.com/ vatrogasnajedinicaistocnosarajevo

Два аутомобила потпуно су изгорјела ноћас на Палама, објавили су паљански ватрогасци.

Пожар у Улици Николе Тесле локализовали су припадници ватрогасне јединице града Источно Сарајево.

Више детаља биће познато након увиђаја који ће извршити припадници Полицијске управе Источно Сарајево.

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Тагови :

пожар

ватра

Пале

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