Аутомобил слетио у канал на путу Бањалука – Челинац

Аутор:АТВ редакција
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Аутомобил је слетио у канал поред магистралног пута Бањалука – Челинац, на улазу у Зелени Вир, јављају возачи.
За сада нема информација о томе да ли у овој саобраћајној незгоди има повријеђених, а на возилу је причињена материјална штета.
Узрок и околности под којима је дошло до слијетања аутомобила за сада нису познати.
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