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Аутомобил слетио у канал на путу Бањалука – Челинац

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26.10.2026 18:06

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Ауто слетио у канал Зелени вир
Фото: Društvene Mreže

Аутомобил је слетио у канал поред магистралног пута Бањалука – Челинац, на улазу у Зелени Вир, јављају возачи.

За сада нема информација о томе да ли у овој саобраћајној незгоди има повријеђених, а на возилу је причињена материјална штета.

Узрок и околности под којима је дошло до слијетања аутомобила за сада нису познати.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Зелени Вир

Саобраћајна незгода

Бањалука

Саобраћајна несрећа

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