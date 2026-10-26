Хајди Клум фотографијама у топлесу запалила мреже

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Њемачка манекенка сваки слободан тренутак користи за уживање, а пратиоце редовно части голишавим фотографијама.
Њемачка манекенка Хајди Клум поново је привукла пажњу голишавим фотографијама које је објавила на друштвеним мрежама.
Слободну недјељу провела је уживајући крај базена, гдје је позирала у топлесу, а уз фотографију је кратко написала: „Недјељаааа“.
Клум сваки слободан тренутак користи за одмор и опуштање, а пратиоце редовно части фотографијама на којима показује како ужива у сунчању.
За оне који је прате годинама, овакав призор није изненађење.
Манекенка је и раније објављивала фотографије на којима се сунча без горњег дијела бикинија, а раније је објашњавала да је такав начин сунчања у Њемачкој сасвим уобичајен.
Овога пута друштво јој је правио и мали бијели пас, који је одмарао уз њу на лежаљци, преноси Аваз
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
Најчитаније
21
21
21
12
21
10
21
05
21
03
Тренутно на програму