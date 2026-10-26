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Хајди Клум фотографијама у топлесу запалила мреже

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26.10.2026 18:34

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Хајди Клум поново је привукла пажњу голишавим фотографијама на друштвеним мрежама. Манекенка је недјељу провела сунчајући се у топлесу крај базена.
Фото: Instagram/printscreen

Њемачка манекенка сваки слободан тренутак користи за уживање, а пратиоце редовно части голишавим фотографијама.

Њемачка манекенка Хајди Клум поново је привукла пажњу голишавим фотографијама које је објавила на друштвеним мрежама.

Слободну недјељу провела је уживајући крај базена, гдје је позирала у топлесу, а уз фотографију је кратко написала: „Недјељаааа“.

Клум сваки слободан тренутак користи за одмор и опуштање, а пратиоце редовно части фотографијама на којима показује како ужива у сунчању.

За оне који је прате годинама, овакав призор није изненађење.

Манекенка је и раније објављивала фотографије на којима се сунча без горњег дијела бикинија, а раније је објашњавала да је такав начин сунчања у Њемачкој сасвим уобичајен.

Овога пута друштво јој је правио и мали бијели пас, који је одмарао уз њу на лежаљци, преноси Аваз

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Тагови :

Хајди Клум

манекенка

топлес

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