Потпуно гола Николина Пишек изложена у музеју

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Национални музеј модерне умјетности у Загребу отворио је изложбу "Голо тијело", на којој су представљене фотографије истакнутих умјетничких фотографа Рина Гропуза, Бориса Штајдухара и фотографа Алмина Зрне.
Изложбу је посјетила и хрватска телевизијска водитељка Николина Пишек, која је тамо угледала и властиту фотографију насталу прије 15 година.
Штајдухар ју је тада фотографисао без одјеће, с наранџастим појасом за спашавање преко груди и у црним штиклама.
"Дан када сам постала музејски експонат. Борисе, све си ми омогућио", написала је Николина на Инстаграму, уз неколико фотографија с изложбе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
00
16
53
16
41
16
41
16
34
Тренутно на програму