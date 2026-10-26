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Потпуно гола Николина Пишек изложена у музеју

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26.10.2026 14:38

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Николина Пишек
Фото: Инстаграм

Национални музеј модерне умјетности у Загребу отворио је изложбу "Голо тијело", на којој су представљене фотографије истакнутих умјетничких фотографа Рина Гропуза, Бориса Штајдухара и фотографа Алмина Зрне.

Изложбу је посјетила и хрватска телевизијска водитељка Николина Пишек, која је тамо угледала и властиту фотографију насталу прије 15 година.

Штајдухар ју је тада фотографисао без одјеће, с наранџастим појасом за спашавање преко груди и у црним штиклама.

"Дан када сам постала музејски експонат. Борисе, све си ми омогућио", написала је Николина на Инстаграму, уз неколико фотографија с изложбе.

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Таг :

Николина Пишек

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