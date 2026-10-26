Карлеуша коментарисала резултате избора у Србији

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Српска пјевачица Јелена Карлеуша прокоментарисала је резултате ванредних парламентарних избора након што је Александар Вучић признао побједу Студентске листе.
Пјевачица Јелена Карлеуша огласила се након ванредних парламентарних избора одржаних у Србији, на којима је, према прелиминарним резултатима, побједу однијела Студентска листа.
Према првим пројекцијама Ипсоса и Цесида, Студентска листа освојила је више од 52 одсто гласова, док је листа "Александар Вучић – Уједињена Србија" изгубила са око 39,3 одсто.
Александар Вучић се након затварања биралишта обратио јавности и признао изборни пораз.
Јелена Карлеуша, која је јавно подржавала листу "Александар Вучић - Уједињена Србија", објавила је на "Иксу" неколико реченица.
"Српски народ није већински изабрао државника који је највише учинио за Србију. Већински су гласали за...неке људе за које никада нису ни чули. Како се то десило? Па исто како је Јаков 'Јазуновић напунио 10 узастопних концерата без своје пјесме. Магија хајпа на друштвеним мрежама", навела је пјевачица у својој објави.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
18 ч0
Сцена
20 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму