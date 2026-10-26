Бака Прасе: Напуштам Србију ако се усвоји један закон

Како је истакао, одлука о доношењу новог закона навела би га на то да трајно напусти земљу.

Бака Прасе се на лајв стриму осврнуо на могуће промјене.

Сцена Потпуно гола Николина Пишек изложена у музеју

"Ако студенти донесу закон о забрани рекламирања коцке, ја се селим. Бураз, идем да правим лову, разумијеш?", рекао је јутјубер.

Богдан је у наставку додао да не би волио да оде, али да ће то учинити ако га посао на то примора.