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Бака Прасе: Напуштам Србију ако се усвоји један закон

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26.10.2026 14:58

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Бака Прасе: Напуштам Србију ако се усвоји један закон
Фото: Instagram / bakaprase

Након проглашења побједе "Студентске листе" послије јучерашњих избора огласио је јутјубер Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, и јавно открио свој став.

Како је истакао, одлука о доношењу новог закона навела би га на то да трајно напусти земљу.

Бака Прасе се на лајв стриму осврнуо на могуће промјене.

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"Ако студенти донесу закон о забрани рекламирања коцке, ја се селим. Бураз, идем да правим лову, разумијеш?", рекао је јутјубер.

Богдан је у наставку додао да не би волио да оде, али да ће то учинити ако га посао на то примора.

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Тагови :

Бака Прасе

Студентска листа

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