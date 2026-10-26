Аутор:АТВ редакција
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М.Р. из Приједора ухапшен је због сумње да је прошлог мјесеца на подручју града Градишка извршио крађе новчаника и одређену количину новца.
Он је ухапшен због постојања основа сумње да је починило четири кривична дјела "Крађа".
Предузимањем мјера и радњи, након идентификације извршиоца наведених кривичних дјела, М.Р. је ухапшен од стране полицијских службеника Полицијске управе Бања Лука.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се против осумњиченог лица по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.
Хроника
Акција ”Терминал”: Ухапшено пет полицајца из Градишке, варали возаче!
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