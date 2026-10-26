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Делегација Српске у Санкт Петербургу: У фокусу наука, образовање и стартапи

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26.10.2026 15:13

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Представници Универзитета у Источном Сарајеву учествовали су на Међународном форуму у Санкт Петербургу, гдје су разматране могућности унапређења научно-техничке сарадње Русије, Србије и Републике Српске, са посебним акцентом на заједничке пројекте, развој стартап компанија и размјену академских искустава.
Фото: Srna

Представници Универзитета у Источном Сарајеву учествовали су на Међународном форуму у Санкт Петербургу, гдје су разматране могућности унапређења научно-техничке сарадње Русије, Србије и Републике Српске, са посебним акцентом на заједничке пројекте, развој стартап компанија и размјену академских искустава.

У пленарном дијелу Конференције "Русија - Србија - Република Српска: Хоризонти научне и техничке сарадње", одржане у оквиру Форума, учествовао је и проректор за међународну сарадњу и обезбјеђење квалитета Универзитета у Источном Сарајеву Марко Гутаљ.

Током излагања фокус је стављен на развој заједничких пројеката, повезивање научно-технолошких паркова и инкубатора, као и на умрежавање стартап и спиноф компанија.

"Учесници су могли да размијене директна искуства и контакте са успјешним компанијама које су се развиле управо под окриљем Технопарка Санкт Петербург и успјешно изашле на глобално тржиште", наведено је у саопштењу Универзитета у Источном Сарајеву.

На конференцији су говорили и Никола Драговић у име Научно-технолошког парка Републике Српске, као и директор Агенције за информационо-комуникационе технологије Српске Дражен Вишњић.

Овај скуп био је дио шире радне посјете, будући да је делегација Универзитета претходних дана боравила у Санкт Петербургу са делегацијом Републике Српске, коју је предводила Тамара Кузман Малешевић у име Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу.

Делегацију су чинили представници четири ресорна министарства Владе Републике Српске - за научнотехнолошки развој и високо образовање, просвјете и културе, трговине и туризма, те европских интеграција и међународне сарадње, као и представници града Источно Сарајево.

Током радне посјете одржани су састанци са представницима руководства Санкт Петербурга, укључујући челнике комитета надлежних за науку и високо образовање, просвјету и спољне послове, а том приликом размијењена су искуства у управљању и развоју образовних система, те разматране иницијативе за будућу сарадњу.

"Имајући у виду да је Санкт Петербург један од највећих свјетских академских центара са више од 50 државних универзитета и преко 300.000 студената, успостављени контакти и предложене иницијативе отварају огромне могућности за даљи развој научно-истраживачке дјелатности, размјену студената и академског особља Универзитета у Источном Сарајеву", наведено је у саопштењу.

Међународни форум-изложба "Руски индустријалац" одржан је од 22. до 24. октобра, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

Санкт Петербург

Састанак

Источно Сарајево

студенти

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