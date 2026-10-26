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ХЕ на Дрини у 2026. години оствариле изванредне резултате

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26.10.2026 14:35

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Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.
Фото: ATV

Хидроелектране на Дрини оствариле су одличне производне резултате у 2026. години и тренутно се налазе у прекопланском режиму, изјавио је генерални директор овог предузећа Недељко Перишић.

Говорећи за АТВ, Перишић је истакао да је година почела изузетно добро и да је већ у прва два мјесеца остварена значајно већа производња електричне енергије од првобитно планиране.

"Када се гледа бруто производња у 2026. години, још увијек смо у прекопланском режиму. Произвели смо више него што је то било планирано, али требамо то сада мало разложити и дати праву слику. Година је почела веома добро за прва два мјесеца смо направили значајно више него што је планирано", навео је Перишић.

Он је посебно нагласио важност брзе реакције и стабилности система у тренутку када је један од највећих произвођача био ван погона.

"У том тренутку имали смо великог произвођача ван система, а то је Термоелектрана Угљевик. Вишеград је управо у првом тромјесечју произвео све оно што је недостајало са Термоелектране Угљевик", поручио је први човјек ХЕ на Дрини.

Захваљујући повољној хидрологији и високој погонској спремности свих капацитета у Вишеграду, успјешно је надокнађен мањак електричне енергије у систему, чиме је обезбијеђена стабилност снабдијевања свих потрошача.

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Тагови :

Недељко Перишић

ХЕ на Дрини

Хидроелектрана Вишеград

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