Колико треба да зарађују радници у Српској? Синдикат изнио приједлог

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић изјавио је данас да ће преговори о најнижој плати за наредну годину почети у новембру, када ће бити одржана сједница Економско-социјалног савјета.
Станковић, који данас у Добоју присуствује радионици о достојанственој плати, рекао је да су повећања примања запосленима и унапређење области заштите здравља на раду два стратешка циља Савеза синдиката.
Он сматра да је почетно повећање плата на износ од 2.000 до 3.000 КМ довољно да се радници опредјељују за останак на овом подручју.
"Још смо далеко од тога, али сигурно је да се мора ићи корак по корак и да се сваке године знатно морају повећати плате", рекао је Станковић новинарима.
Он је истакао да није довољно говорити само о повећању износа најниже плате, подсјетивши да је у септембру просјечна плата у Српској била 1.727 КМ и то искључиво због повећања плата за пет одсто буџетским и фондовским корисницима.
Станковић је указао на резултате истраживања Синдиката о условима рада, квалитету живота, достојанственој плати и очекивањима радника у Републици Српској, те навео да сваки други радник у Српској прима плату до 1.450 КМ.
Он је навео да су у партнерству са Синдикалном организацијом из Шведске на прагу израде стратегије о заштити здравља на раду у Српској.
Подсјетио је да је Влада Републике Српске прошле седмице донијела одлуку о успостављању централног регистра о повредама на раду, што ће, како каже, знатно да унаприједи положај радника у овој области.
Први потпредсједник Конфедерације синдиката Шведске Луис Улсон похвалила је пројекат Савеза синдиката Републике Српске о унапређењу заштите здравља на раду и достојанственим примања радника, те поручила да је ова проблематика данас актуелна и у земљама Европе.
Дводневна радионица за новинаре "Како достојанствена плата рјешава проблем недостатка радне снаге - заустављање одлива радне снаге из Републике Српске”, одржава се у хотелу "Парк".
Претходно је таква радионица већ одржана у Бањалуци и Требињу, преноси Срна.
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