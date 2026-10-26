У ЕУ се извозе пилетина и јаја Б класе

Аутор:АТВ редакција
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Произвођачи извозе у ЕУ пилеће месо и јаја Б класе, а циљ је да у наредној години извозе живе животиње и јаја А класе, истакнуто је на састанку представника Координационог одбора перадара БиХ и Спољнотрговинске коморе.
На састанку представника Координационог одбора перадара БиХ и Спољнотрговинске коморе закључено је да ће извоз пилећег меса из БиХ у ЕУ, који је, након четворомјесечне забране почео 1. јула, значајно помоћи домаћим произвођачима да производе пласирају на ово захтјевно тржиште, саопштено је из Спољнотрговинске коморе.
Да би могли извозити своје производе на ЕУ тржиште, домаћи произвођачи морају испунити ветеринарско-здравствене, санитарне и административне услове које прописује ЕУ легислатива, преноси "Срна".
Разговарано је и о сарадњи у организацији 3. Међународног конгреса перадарства који ће бити одржан од 12. до 14. маја наредне године у Теслићу.
Конгрес ће обухватити неколико тржишно-економских тема, као што су питања енергетске ефикасности у перадарству, додатне могућности финансирања, дигитализација, употреба вјештачке интелигенције.
Тиме ће, како је истакнуто, уз актуелне теме из области нутриционизма, здравственог статуса животиња и биосигурности на фармама, Конгрес перадарства још више добити на релевантности, како на домаћем, тако и на регионалном тржишту.
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