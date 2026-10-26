Аутор:Стеван Лулић
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Европа се суочава са цијенама природног гаса какве се не памте још од, сада већ давне, 2022. године након новог раста од 3,3 одсто.
Цијене гаса по мегават-сату достигле су 97 евра, што је највиши ниво од поменуте 2022. године.
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Европским терминским уговорима за гас трговало се по цијени од 97,15 евра по мегават-сату у 10.20 сати по средњоевропском времену, што је за 3,3 одсто више у односу на затварање тржишта у петак.
Аналитичари као главне наводе два узрока.
Интензивирање сукоба на Блиском истоку знатно је појачало забринутост због снабдијевања енергентима током зиме, посебно јер је проток укапљеног природног гаса (ЛНГ) из Перзијског залива, који је раније чинио готово петину свјетске понуде, и даље мањи за приближно 80 одсто у односу на исти период прошле године.
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Такође, рањивост тржишта повећава податак организације Гас Инфраструкчур Јуроп (ГИЕ) да су европска складишта гаса попуњена свега 74,6 одсто капацитета, што је знатно испод историјских сезонских просјека.
Ипак, оваква цијена далеко је од оне каква је биљежена током 2022. године.
Тада је природни гас у појединим моментима достизао и невјероватних 250 до 345 евра по мегават-сату.
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Узрок ових поскупљења био је почетак сукоба Украјине и Русије, што је довело до панике на тржишту, а ситуација се додатно заоштрила након обустављања испоруке преко гасовода Сјеверни ток 1.
До стабилизације на тржиштима дошло је крајем године, у децембру, усљед благе зиме и нешто виших температура за тај период.
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