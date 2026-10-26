Logo

Европа ово не памти од 2022. године

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.10.2026 11:02

Коментари:

0
Европа ово не памти од 2022. године
Фото: Envato/ Conceptual

Европа се суочава са цијенама природног гаса какве се не памте још од, сада већ давне, 2022. године након новог раста од 3,3 одсто.

Цијене гаса по мегават-сату достигле су 97 евра, што је највиши ниво од поменуте 2022. године.

mevlid jasarevic

БиХ

Мевлид Јашаревић од сутра на слободи

Европским терминским уговорима за гас трговало се по цијени од 97,15 евра по мегават-сату у 10.20 сати по средњоевропском времену, што је за 3,3 одсто више у односу на затварање тржишта у петак.

Шта су узроци?

Аналитичари као главне наводе два узрока.

Интензивирање сукоба на Блиском истоку знатно је појачало забринутост због снабдијевања енергентима током зиме, посебно јер је проток укапљеног природног гаса (ЛНГ) из Перзијског залива, који је раније чинио готово петину свјетске понуде, и даље мањи за приближно 80 одсто у односу на исти период прошле године.

илу-посао-22062026

Економија

Овом граду је потребно више од 200 радника: Ево ко има шансу за посао

Такође, рањивост тржишта повећава податак организације Гас Инфраструкчур Јуроп (ГИЕ) да су европска складишта гаса попуњена свега 74,6 одсто капацитета, што је знатно испод историјских сезонских просјека.

Какве су цијене биле 2022. године?

Ипак, оваква цијена далеко је од оне каква је биљежена током 2022. године.

Тада је природни гас у појединим моментима достизао и невјероватних 250 до 345 евра по мегават-сату.

Васо Драговић

Друштво

Преминуо професор емеритус Васо Драговић

Узрок ових поскупљења био је почетак сукоба Украјине и Русије, што је довело до панике на тржишту, а ситуација се додатно заоштрила након обустављања испоруке преко гасовода Сјеверни ток 1.

До стабилизације на тржиштима дошло је крајем године, у децембру, усљед благе зиме и нешто виших температура за тај период.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

природни гас

Цијене гаса

Европа

Коментари (0)

Више из рубрике

Посао

Економија

Овом граду је потребно више од 200 радника: Ево ко има шансу за посао

1 ч

1
Храна све скупља: Телетина поскупјела за око 14 КМ

Економија

Храна све скупља: Телетина поскупјела за око 14 КМ

4 ч

0
Гасовод

Економија

Колико Европа губи због одустајања од руског гаса

17 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Страх замијенили стварни проблеми: Зашто расте цијена нафте?

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

51

Муж ухапшен због насиља над женом, а онда јој пресудио дјевер

11

49

Александар Станојевић нови тренер Партизана

11

45

Пијан носио пиштољ по Бањалуци

11

39

Аутомобилом ударио пјешака у центру града

11

37

Плата 6.200 КМ: Расписан конкурс за раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима